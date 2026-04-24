Катерина познайомилась із Олександром ще в школі в Сімферополі, повідомляє 24 Канал. Їхні стосунки переросли у велике кохання та міцний шлюб і родину.

Що відомо про історію кохання Катерини й Олександра Усиків?

Катерина й Олександр Усики разом навчались у школі. Майбутній боксер симпатизував дівчині в юності. Він розповідав, що довго гуляв із нею за руку аж поки не наважився на перший поцілунок. У 2009 році вони одружились і жили в Криму аж до анексії півострова у 2014 році.

Потому родина перебралась у Київську область. Там у Ворзелі побудували будинок, де виховують 4 дітей. Катерина завжди була в тіні свого чоловіка, але вона стала його надійним тилом і підтримкою на шляху до титулів.

Які фото Катерини Усик маловідомі?



Катерина й Олександр Усики в юності / Інстаграм пари



Олександр і Катерина Усики в юності / Інстаграм Катерини Усик



Весілля Катерини й Олександра Усиків / Інстаграм Катерини Усик

Олімпійці Олександр і Катерина Усики / Інстаграм Катерини Усик



Молода родина з дітьми / Інстаграм Катерини Усик



