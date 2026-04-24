Катерина Усик у молодості: підбірка маловідомих світлин дружини чемпіона
- Катерина Усик є дружиною українського чемпіона Олександра Усика, з яким перебуває у шлюбі майже 17 років та виховує 4 дітей.
- Пара познайомилася ще в школі в Сімферополі, одружилася у 2009 році, а після анексії Криму переїхала до Київської області.
Катерина Усик – справжній надійний тил українського чемпіона. У шлюбі з Олександром вона вже майже 17 років, і разом із чоловіком виховує 4 дітей.
Катерина познайомилась із Олександром ще в школі в Сімферополі, повідомляє 24 Канал. Їхні стосунки переросли у велике кохання та міцний шлюб і родину.
Важливо "Проти такого суперника – не даю жодних шансів": відомий тренер зробив прогноз на бій Усика
Що відомо про історію кохання Катерини й Олександра Усиків?
Катерина й Олександр Усики разом навчались у школі. Майбутній боксер симпатизував дівчині в юності. Він розповідав, що довго гуляв із нею за руку аж поки не наважився на перший поцілунок. У 2009 році вони одружились і жили в Криму аж до анексії півострова у 2014 році.
Потому родина перебралась у Київську область. Там у Ворзелі побудували будинок, де виховують 4 дітей. Катерина завжди була в тіні свого чоловіка, але вона стала його надійним тилом і підтримкою на шляху до титулів.
Які фото Катерини Усик маловідомі?
Катерина й Олександр Усики в юності / Інстаграм пари
Олександр і Катерина Усики в юності / Інстаграм Катерини Усик
Олександр і Катерина Усики в юності / Інстаграм Катерини Усик
Олександр і Катерина Усики в юності / Інстаграм Катерини Усик
Весілля Катерини й Олександра Усиків / Інстаграм Катерини Усик
Олімпійці Олександр і Катерина Усики / Інстаграм Катерини Усик
Молода родина з дітьми / Інстаграм Катерини Усик
Молода родина з дітьми / Інстаграм Катерини Усик
Останні новини про Олександра Усика: коротко
- Усик утримує перше місце в рейтингу найкращих боксерів у світі. Ф'юрі не потрапив до рейтингу.
- Бенавідес хоче битись із Усиком. Та для початку йому треба змінити вагу.
- Тренер Малік Скотт не вірить у перемогу Верховена над Усиком. Він називає результат бою очевидним.