"Усі про це чули, але ніхто не пробував": Віталій Кличко розповів, що вперше привіз брату зі США

Віталій Кличко пригадав, як уперше відвідав США. Він також розповів про те, що привіз своєму молодшому брату Володимиру зі своєї першої поїздки за океан.

Цю історію брати Клички розповідали кілька разів ще в далекому 2004 році. Зокрема, в програмі 60 Minutes.

Що привіз Віталій Кличко брату Володимиру зі США?

Віталій Кличко розповів, що першим містом, яке він відвідав у США був Лас-Вегас. Перед поверненням до Радянського Союзу боксер придбав подарунок для молодшого брата Володимира. Це була пляшка Кока-Коли.

Це смішно. Усі про це чули, але ніхто не пробував. Мій молодший брат узяв пляшку, відкрив її та сказав, що це не запах Кока-Коли. Це запах Америки,

– поділився спогадом Віталій.

Володимир Кличко теж пригадував, що хотів привезти старшому брату Віталію пляшку Кока-Коли зі США. Власне з такою метою він вступив до школи-інтернату олімпійського профілю в Броварах, адже хотів як брат їздити за кордон і привозити додому Кока-Колу.

Що ще відомо про першу поїздку Віталія Кличка до США?

Як зазначає видання Vijesti, Віталій розказував, що в дитинстві йому, як звичайному радянському хлопчику промивали мізки тим, які США погані. У СРСР розповідали, що в капіталістичній Америці до людей ставляться як до рабів. Утім насправді все виявилось інакше.

"Я був вражений. Ми могли провести цілий день в торгових центрах, з відкритим ротом. У нас, звичайно, не було грошей. Ми просто хотіли ввібрати всі запахи, помацати все", – згадав Віталій.

Він додав, що розповів про свою поїздку батькові – радянському військовому, переконаному комуністу. Віталій сказав, що все, чого вчили про США в СРСР виявляється брехнею, оскільки люди за океаном дуже добре. Утім батько не повірив тоді словам сина. Утім усвідомлення правди прийшло до нього за 10 років, коли він залюбки відпочивав у Флориді.

Якою була кар'єра Віталія Кличка: коротко