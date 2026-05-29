Скільки ще висококласних боїв може провести Усик перед завершенням кар'єри

Олександр Усик неодноразово говорив ще до бою з Ріко Верховеном проведе ще 3 бої перед завершенням кар'єри. Утім українець перебуває в просто прекрасній фізичній формі, тож, йому ще рано думати над тим, аби повішати рукавички на цвях.

Своєю думкою про нинішній стан Олександра Усика в інтерв'ю для видання "Трибуна" поділився український боксер другої середньої ваги Петро Іванов. Крім того, він оцінив перемогу співвітчизника над нідерландцем.

Скільки ще може тривати кар'єра Усика?

Іванов розповів, що Усик у жодному разі не має міркувати про завершення кар'єри. Боксер перебуває в ідеальній фізичній формі. Не треба поспішати з висновками тільки на основі того, що він провів досить слабкий поєдинок проти кікбоксера.

Я впевнений, шо Усик ще цілком може провести 2 – 3 поєдинки найвищого рівня. Висококласні бої, яскраві бої. Лише після них він може тільки починати думати про те, коли йому краще буде завершити спортивну кар'єру,

– зазначив боксер.

Він продовжив, що Усик за очками все ж програвав Верховену по ходу поєдинку. Бій був напруженим до самого кінця. Усі чекали, коли українець, який очевидно поступається нідерландцю, завдасть того нищівного удару по опоненту.

Як Іванов загалом оцінив бій Усика проти Верховена?

За словами Іванова, Верховен продемонстрував чудову витривалість і був дуже незручним суперником для Усика. Багато хто перед боєм говорив, що поєдинок із нідерландцем стане легкою прогулянкою для україня.

"Утім усі раунді були справді важкими. Я не думаю, що на це якось вплинула відсутність тренера Усика Ткаченка. Усик – висококласний боєць, який уже фактично сам собі може створити тренувальний план. Я думаю, що план, який розробив Голуб був чудовим", – зауважив Іванок.

Він додав. що Верховен виявився нестандартним боксером, його стиль – незвичний. Тож, у цьому й були головні труднощі для Усика. З точки зору класичної техніки, його удари не були ідеальними, але вони були міцні та потужні.

