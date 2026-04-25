Терміни щоразу відрізнялись: коли Усик завершить кар'єру

Олександр Усик досі точно не оголосив, коли завершить кар'єру. Його заяви щоразу відрізняються, але загалом Усик говорить про те, що до завершення кар'єри проведе ще максимум 3 бої.

У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усі останні заяви Олександра Усика щодо завершення кар'єри. Утім поки про це не може мовитись, бо в українця попереду поєдинок із Ріко Верховеном.

Скільки років ще боксуватиме Усик?

В одному зі своїх останніх інтерв'ю Андрію Бєднякова Усик розповів, що збирається боксувати ще 2 – 3 роки. Цікаво, що в цій же розмові він повідомив, що після того планує попрацювати на державу. Однак посада нижче президента його не цікавить.

Пізніше він заявив, що вже знає точну дату завершення своєї кар'єри. Усик наголосив, що в цей день запише відео для своєї команди, для своїх тренерів, для своїх фанатів. Цікаво, що в цій же заяві вже на своєму ютуб-каналі Усик говорив про завершення кар'єри за 1,5 роки, а не за 2 – 3 роки.

Де б Усик хотів провести бій до завершення кар'єри?

Улітку 2025 року ще перед другим боєм із Даніелем Дюбуа українець зізнавався, що починає розмірковувати над завершенням кар'єри. Він зазначав, що проведе точно менше десяти поєдинків. Утім один із них він би дуже хотів провести на НСК "Олімпійський", що є майже неможливим в умовах повномасштабної війни в Україні.

Цікаво, що коли восени того ж року Усик ще раз заговорив про завершення кар'єри незабаром, у британських медіа це вчинило переполох. Тамтешні експерти один за одним почали говорити, що Усик здатен бути на рингу ще довго та що з кожним роком він стає тільки краще.

Коли ж у підсумку Усик завершить кар'єру?

Достеменна дата та кількість боїв Усика до кінця кар'єри так і лишається невідомою. Наразі про майбутнє українця однозначно можна сказати одне – 23 травня він проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена в єгипетській Гізі.

Загалом же в останніх своїх заявах боксер повідомляв, що перед завершенням кар'єри проведе ще 3 поєдинки. Перший – проти Верховена. Другий – проти переможця бою між Дюбуа та Вордлі. Третій – проти Тайсона Ф'юрі.

