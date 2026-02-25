Український супертяж повертається на ринг: прийняв виклик від німецького боксера

Український боксер надважкої ваги Костянтин Довбищенко повертається на ринг. У березні цього року він буде битись проти німця.

Як повідомляє LuckyPunch протистояти українцю буде німецький проспект Емануель Одіасе. Поєдинок відбудеться наступного місяця.

Цікаво "Рознести на друзки": Ф'юрі включив Усика у свої плани на 2026 рік

Які деталі бою між Довбищенком й Одіасе?

Поєдинок між Костянтином Довбищенком й Емануелем Одіасе відбудеться 20 березня на вечорі боксу в Німеччині. Це буде 8-раундовий бій. Саме німецький спортсмен кинув виклик українцю, й Довбищенко прийняв його.

Довбищенко вийде на ринг уперше з жовтня 2025 року. Тоді він поступився кубинцю Карлосу Родрігесу. Перемогу суперник українця отримав рішенням суддів. Наразі 34-річний українець, який народився у Вознесенську, проживає у Лондоні.

Що відомо про Довбищенка й Одіасе?

Як показує профіль Довбищенка на сайті BoxRec, українець загалом провів 30 поєдинків. У 10 з них він здобув перемогу, 7 із них нокаутом. Ще 19 боїв Довбищенка завершились поразкою українця й одного разу була нічия.

Емануель Одіасе є непереможним бійцем, хоча він провів значно менше поєдинків. У його активі 8 боїв, усі завершились перемогами німцями. Й аж 7 разів він нокаутував своїх суперників.

