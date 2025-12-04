24 Канал розповідає цікаві факти із важкого життя Майка Тайсона. Американський боксер народився 30 червня 1966 року у Нью-Йорку, у Брукліні.

Непутящі батьки Тайсона та як українка виховала чемпіона?

Майбутній чемпіон світу народився у поганій родині. Його батько був місцевим сутенером, а мама – повією. Коли Тайсону виповнилось 15 років його усиновили італієць Кас Д'Амато та його дружина Камілла Евалд, яка народилась на Тернопільщині. Її батьки емігрували з України до США та змінили прізвище. Справжнє прізвище небіологічної мами боксера – Іващук. Відзначимо, що подружжя італійця та українки почало опікуватись боксером ще у його 13-річному віці.



Тайсон з українською мамою Камілою / Фото Getty Images

Майк завжди дуже тепло відгукується про свою другу маму з України, яка померла у 2001-му у віці 96 років.

Мені дуже пощастило, що вона благословила мене своєю любов'ю і турбувалася про мене більшу частину мого життя. Я дуже сумуватиму за нею,

– пригадував "Залізний Майк".

Каміла відіграла одну із ключових ролей у житті та становленні Майка як великого спортсмена. Вона привчила його дисциплінованості, навчила читати та допомагала в побуті.

Саме українка стала справжньою підтримкою для боксера після смерті його другого батька Каса. Особливо, коли Тайсон був за ґратами через сексуальне насильство.

До 13 років "Залізний Майк" мав вже 38 арештів

Майбутній чемпіон світу з боксу мав складне дитинство не лише через поганих біологічних батьків. Майк народився у бідному районі, де його постійно цькували через голос та заїкання, що приводило до бійок.

Через це ще до свого повноліття 13-річний Тайсон вже мав за своєю спиною аж 38 арештів. Усі вони були за дрібні злочини – бійки, крадіжки. Про це повідомляло видання TalkSport.

В одному з випусків подкасту Hotboxin' Тайсон розповідав, що в дитинстві взяв участь у щонайменше 150 вуличних бійках.

Все, що ми робили в Брукліні, – це билися. Билися, билися, билися. Все було так: "Ти зробив це, ти зробив те – я цього не робив", билися, билися,

– пригадував боксер.

Саме таке позазаконне життя дало поштовх Майку до великої кар'єри у боксі. Хлопця перевели у школу Tryon School for Boys, де його помітив тренер із боксу. Колишній боксер Боббі Стюартом розгледів великий потенціал у Тайсоні, в якому не помилився.

Як Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу?

У 1986-му році "Залізний Майк" здобув свій перший чемпіонський титул. 22 листопада Тайсон переміг технічним нокаутом Тревора Бербіка. У віці 20 років та 144 днів Майк став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі.

Відео бою Тайсон – Бербік

Майк Тайсон закоханий у птаха, який є символом миру

Любов до голубів у титулованого боксера зародилась ще із ранніх років, коли Тайсон виховувався у бідному районі. Перша бійка у житті Майка сталась якраз через цю благородну тварину. Він вдарив хлопця, який вкрав його голуба та на очах відірвав тому голову, обливши Майка кров'ю птаха.

Він відірвав птахові голову, вдарив мене птахом, облив мене кров’ю, бив мене. Тож мій друг сказав: "Майку, бийся з ним. Не бійся, бийся з ним". Я просто бився, це не було сенсацією. Я просто розмахував руками, і, мабуть, я бив його більше, ніж він мене, тому, мабуть, я переміг,

– процитувало слова Тайсона видання FandomWire.

Згодом це переросло у хобі боксера. "Залізний Майк" витратив чималі суми грошей на розведення голубів, які допомогли йому в складному вуличному житті.

До прикладу, восени 2023-го Тайсон приїхав в одне із польських селищ, аби придбати 100 голубів. Майк прицільно їхав у цю місцевість за рідкісними чорними голубами, які зникли у США ще понад 30 років тому.

Майк Тайсон розводить голубів / Фото з соцмереж



⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Як Тайсон шахраював під час тестів на допінг?

Майк Тайсон розповідав, що намагався знайти, як обдурити комісарів, які приходили до нього робити допінговий тест. Боксер зізнався, що був змушений йти на обман через свою любов до наркотиків. Вперше Тайсон спробував кокаїн в 11 років.

Через вживання наркотичних речовин "Залізний Майк" під час здачі аналізів використовував штучний статевий орган, який був заповнений чужою сечею. Боксер використовував сечу дружини або дітей.

Одного разу, я здав на пробу сечу своєї дружини. Однак вона заявила, що мене одного разу викриють і скажуть, що я завагітнів. Тому я брав сечу своїх дітей,

– пригадував боксер слова своєї обраниці.

Відзначимо, що така хитра ідея з'явилась у голові титулованого боксера перед поєдинком проти Лу Саварезе у 2000-му. Цікаво, що саме у цьому році, але після бою проти Анджея Голоти в американського боксера виявили позитивний допінг-тест. У його крові були знайдені сліди марихуани.

Тоді Майк отримав штраф у розмірі 200 тисяч доларів, а його переможний бій із поляком був анульований. Після чого американець пояснив, що у команді не встигли передати йому штучний пеніс, що привело до позитивного тесту.

Безглузді вчинки перетворили Тайсона у банкрута

Тайсон був частеньким гостем у в'язниці. Він потрапляв за ґрати через сексуальне насильство (1992) та побиття людей (1999). На щастя, згодом Майк взяв себе у руки та вчергове відновив боксерську кар'єру. У 2005-му році "Залізний Майк" оголосив про закінчення своєї кар'єри після двох поспіль поразок від британця Денні Вільямса та ірландця Кевіна Макбрайда.



Майк Тайсон / Фото Getty Images

Ще за два роки до такого рішення влітку 2003-го боксер несподівано зробив ще одне відверте зізнання. Майк втратив усі гроші та став банкрутом. Тайсон подався у суд, де подав на свого промоутера Дона Кінга. Боксер вимагав у нього 100 мільйонів доларів.

На той момент боксер заборгував усім сумарно 26 мільйонів доларів. Водночас Тайсон зізнавався, що за 5 років він витратив аж близько 300 мільйонів доларів.

Навіть зараз Тайсон частенько говорить про гроші та любов до них. Нещодавно сам "Залізний Майк" анонсував свій легендарний бій проти непереможного Флойда Мейвезера. Американець розповів, чи стане цей двобій останнім у його боксерській кар'єрі.

"Якщо люди перестануть давати мені гроші, то так, це буде останній бій", – сказав Тайсон.

Нагадаємо, що у листопаді минулого 2024 року відбулось легендарне повернення Тайсона у профі-ринг. У Техасі він прогнозовано програв за рішенням суддів боксеру-блогеру Джейку Полу, у якого попереду – бій проти самого Ентоні Джошуа (19 грудня 2025 року). Тоді Пол-молодший завдав культовому боксеру 7-ї поразки у професіоналах при 50 перемогах (44 – нокаутом).