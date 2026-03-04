Просто закінчились гроші: 48-річний Мейвезер активно повертається в бокс

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер молодший повертається на ринг. Боксер, якому вже 48 років, анонсував кілька поєдинків.

Афіші майбутніх поєдинків Мейвезера опублікували в соцмережі Х. Однак фани боксу в інтернеті жартують із такого активного повернення ветерана на ринг.

Які бої анонсував Мейвезер?

Флойд Мейвезер-молодший, рекорд якого складає 50-0, анонсував аж 3 поєдинки на 2026 рік. Це протистояння з:

Майком Тайсоном у Конго 25 квітня;

кікбоксером Майком Замбідісом в Атенах 27 червня;

Менні Пакьяо 19 вересня.

Багато хто в соцмережах вважає, що причиною такого активного повернення 48-річного Мейвезера на ринг банально є те, що в нього просто закінчились гроші. Над ним навіть жартують, що Флойд – це приклад того, як швидко можна спустити будь-яку суму.

Що відомо про життя Мейвезера після завершення кар'єри?

Видання GiveMeSport публікувало рейтинг найбагатших боксерів у світі, й саме Мейвезер очолив цей список. Його статки складають приблизно 400 мільйонів доларів. Утім інсайдери повідомляли, що колишній боксер зіткнувся з низкою фінансових проблем.

Крім того, проти нього порушено кілька кримінальних справ. На тлі всього цього Мейвезер і повертається на ринг. Він упевнений, що виставкові поєдинки-реванші проти зірок боксу минулого, допоможуть йому знову збагатитись.

