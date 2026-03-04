Просто закінчились гроші: 48-річний Мейвезер активно повертається в бокс
- Флойд Мейвезер-молодший анонсував три поєдинки на 2026 рік, включаючи бої з Майком Тайсоном, Майком Замбідісом, та Менні Пакьяо.
- Мейвезер, попри статки в 400 мільйонів доларів, стикається з фінансовими проблемами та повертається на ринг, щоб збагатитися через виставкові поєдинки.
Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер молодший повертається на ринг. Боксер, якому вже 48 років, анонсував кілька поєдинків.
Афіші майбутніх поєдинків Мейвезера опублікували в соцмережі Х. Однак фани боксу в інтернеті жартують із такого активного повернення ветерана на ринг.
Які бої анонсував Мейвезер?
Флойд Мейвезер-молодший, рекорд якого складає 50-0, анонсував аж 3 поєдинки на 2026 рік. Це протистояння з:
- Майком Тайсоном у Конго 25 квітня;
- кікбоксером Майком Замбідісом в Атенах 27 червня;
- Менні Пакьяо 19 вересня.
Багато хто в соцмережах вважає, що причиною такого активного повернення 48-річного Мейвезера на ринг банально є те, що в нього просто закінчились гроші. Над ним навіть жартують, що Флойд – це приклад того, як швидко можна спустити будь-яку суму.
Що відомо про життя Мейвезера після завершення кар'єри?
Видання GiveMeSport публікувало рейтинг найбагатших боксерів у світі, й саме Мейвезер очолив цей список. Його статки складають приблизно 400 мільйонів доларів. Утім інсайдери повідомляли, що колишній боксер зіткнувся з низкою фінансових проблем.
Крім того, проти нього порушено кілька кримінальних справ. На тлі всього цього Мейвезер і повертається на ринг. Він упевнений, що виставкові поєдинки-реванші проти зірок боксу минулого, допоможуть йому знову збагатитись.
Останні новини про Мейвезера: коротко
- Реванш між Пакьяо та Мейвезером називають боєм, який розірве світ. Він відбудеться в Лас-Вегасі.
- На кону цього реваншу буде понад 50 мільйонів доларів. Поєдинок триватиме 10 або 12 раундів.
- Мейвезера та Пакьяо вважають найкращими в історії боксу. Визначити, хто саме з них переможе цього року, дуже складно.