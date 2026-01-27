Колишній суперника Усика назвав наступного суперника українця: з ким поб'ється чемпіон

Олександр Усик не битиметься цією весною проти Деонтея Вайлдера. Американський боксер перед протистояння з українцем вирішив побитися проти Дерека Чісора.

Водночас Усик не збирається просто сидіти та чекати на Вайлдера. Чісора в інтерв'ю talkSPORT розповів, з ким битиметься український чемпіон у наступному бою.

Читайте також Усика звинуватили в "ухилянстві" та обізвали: що відомо про скандальну заяву

Хто стане суперником Усика?

За словами, британця Олександр битиметься проти колишнього чемпіона світу Енді Руїса-молодшого. Раніше мексиканець висловлював інтерес до поєдинку проти українського боксера.

Відзначимо, що через Вайлдер поб'ється з Чісорою у квітні у Лондоні. Бій між американцем та Усиком відкладається на певний час, але взагалі може і не відбутися, якщо Деонтей програє британському боксеру.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до Усика. "Циганський король" досі не може змиритися з двома поразками від українського чемпіона та викликав його на третє протистояння.

Що Ф'юрі сказав Усику?

Британский боксер у своєму інстаграмі заявив, що повернувся у бокс, аби забрати свій трон назад. Ф'юрі впевнений, що переможе Усика у третьому поєдинку.

"Два чортових рішення не визначають майбутнє людини, її життя або кар'єру. Перший бій з Усиком був подарунком, другий – відвертим пограбуванням. Але я в порядку, я розумію, що це політика. Я йду за тобою, після мого повернення на трон тебе буде повалено. На сто відсотків, у мене немає жодних сумнівів, що я знову зможу досягти вершини. Протягом цього року я повернуся на вершину боксу в суперважкій вазі", – сказав ексчемпіон світу.

Що відомо про Енді Руїса?