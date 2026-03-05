Усика хочуть зобов'язати до бою з боксером, який майже побив його багато років тому

Олександр Усик у наступному поєдинку, який відбудеться 23 травня, зустрінеться з кікбоксером Ріко Верховеном. Хоча бій ще не відбувся, об'єднаного чемпіона світу у надважкій хочуть зобов'язати захищати титул IBF.

Промоутер Калле Зауерланд закликав Міжнародну боксерську федерацію (IBF) призначити титульний бій у надважкій вазі для британського боксера Дерека Чісори. Про це повідомляє Boxing News 24/7.

Хто може стати наступним суперником Усика?

Зауерланд заявив, що Усик жодного разу не проводив обов'язковий захист титулу IBF.

Тому промоутер хоче, щоб бій Чісори проти Деонтея Вайлдера, який відбудеться 4 квітня, був так званим елімінатором за титул IBF. Тобто переможець протистояння стане офіційним претендентом на бій з Усиком, який утримує пояс.

З огляду на позицію Чісори на вершині рейтингу надважкої ваги, а також позицію Вайлдера та масштаб цього поєдинку, можливість битися за пояс стала б чудовим доповненням,

– сказав Зауерланд.

Зверніть увагу. У 2024 році український боксер втратив пояс IBF, адже відмовився від обов'язкового захисту заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Титул здобув Даніель Дюбуа, але 19 липня 2025 року, як йдеться на сайті BoxRec, британець програв пояс Усику.

Зазначимо, що 31 жовтня 2020 року Усик і Чісора зустрілися у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Тоді українець проводив тільки другий бій у надважкій вазі та здобув важку перемогу рішенням суддів.

Британський боксер розповідав, що після бою представники команди Усика зізналися йому в сумнівах щодо результату. За його словами, тренери українця зайшли до його роздягальні й сказали, що думали, що він виграв цей бій.

Додамо, що відомий катмен з Канади Расс Анбер, який співпрацює з чемпіоном з України, сказав, що бій проти Чісори був найбільш виснажливий для Усика.

Що далі для Усика?

Наступний бій Усика відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). Непереможний боксер добровільно захищатиме титул чемпіона світу за версією WBC проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена з Нідерландів.

Після цього на українця, швидше за все, очікує обов'язковий бій проти тимчасового чемпіона за версією WBC Агіта Кабаєла. У разі відмови українець втратить титул WBC, а Кабаєл буде підвищений в статусі до повноцінного чемпіона світу.