Найстрашніший нокаутер США наблизився до Усика: з'явилися нові деталі поєдинку
- Френк Санчес та Річард Торрес визначать обов'язкового претендента на пояс Олександра Усика у бою 28 березня в Лас-Вегасі.
- Переможець протистояння стане офіційним претендентом на титул, яким володіє Усик, а Торрес є одним з найперспективніших боксерів США.
Міжнародна боксерська федерація (IBF) оголосила так званий елімінатор у надважкій вазі. Це напряму впливає на плани чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.
Френк Санчес та Річард Торрес визначить обов'язкового претендента на пояс українця. Про це повідомляє журнал The Ring.
Хто може стати суперником Усика?
Поєдинок відбудеться 28 березня у Лас-Вегасі в андеркарді бою Себастьян Фундора – Кіт Турман. Переможець цього протистояння стане офіційним претендентом на титул, яким володіє Усик.
Раніше видання talkSPORT писало, що Усику, ймовірно, доведеться розділити ринг з Торресом-молодшим, який є один з найперспективніших боксерів США.
Він швидко піднявся на вершину рейтингу у своїй ваговій категорії. Наприклад, у рейтингу IBF 26-річний американець займає четверту позицію.
Що відомо про Торреса?
Торрес, як і Усик – шульга, який виграв срібну медаль на Олімпійських іграх 2020 року у важкій вазі за команду США.
Через два роки він перейшов у професіонали і, переміг цілу низку суперників. Протягом чотирьох років він проводив три поєдинки на рік, що дозволили йому увійти до десятки найкращих у рейтингу.
Як свідчать дані BoxRec, на його рахунку вже 14 перемог, з яких відразу 12 нокаутом. Відсоток дострокових перемог американця складає понад 85%.
Що чекає на Усика?
У липні 2025 року 39-річний Усик переміг Даніеля Дюбуа та знову об'єднав усі чотири титули у надважкій вазі. Після цього боксер втратив пояс WBO, адже відмовився від обов'язкового захисту.
Українець отримав дозвіл від WBC провести добровільний захист поясу, після чого на нього чекає також обов'язковий бій. Суперником спортсмена має стати німець Агіт Кабаєл.
Окрім того, потенційними суперниками Усика є два британці – Даніель Дюбуа й Тайсон Ф'юрі. Обидва боксери бажають поквитатися з українцем за поразки в минулому.
Водночас чемпіон світу досі не оголосив плани на 2026 рік після того, як його бій з Деонтеєм Вайлдером зірвався. За даними ЗМІ, Усик близький до підписання контракту на поєдинок проти Ріхо Верховена.