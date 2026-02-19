Найстрашніший нокаутер США наблизився до Усика: з'явилися нові деталі поєдинку

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оголосила так званий елімінатор у надважкій вазі. Це напряму впливає на плани чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Френк Санчес та Річард Торрес визначить обов'язкового претендента на пояс українця. Про це повідомляє журнал The Ring.

Дивіться також "Грошова корова": Ф'юрі зробив зухвалу заяву щодо Усика

Хто може стати суперником Усика?

Поєдинок відбудеться 28 березня у Лас-Вегасі в андеркарді бою Себастьян Фундора – Кіт Турман. Переможець цього протистояння стане офіційним претендентом на титул, яким володіє Усик.

Раніше видання talkSPORT писало, що Усику, ймовірно, доведеться розділити ринг з Торресом-молодшим, який є один з найперспективніших боксерів США.

Він швидко піднявся на вершину рейтингу у своїй ваговій категорії. Наприклад, у рейтингу IBF 26-річний американець займає четверту позицію.

Що відомо про Торреса?

Торрес, як і Усик – шульга, який виграв срібну медаль на Олімпійських іграх 2020 року у важкій вазі за команду США.

Через два роки він перейшов у професіонали і, переміг цілу низку суперників. Протягом чотирьох років він проводив три поєдинки на рік, що дозволили йому увійти до десятки найкращих у рейтингу.

Як свідчать дані BoxRec, на його рахунку вже 14 перемог, з яких відразу 12 нокаутом. Відсоток дострокових перемог американця складає понад 85%.

Що чекає на Усика?