Московський патріархат і "рускій мір": 3 найгучніші скандали за участі українських боксерів
- Василь Ломаченко потрапив у реєстр зрадників України через свої політичні висловлювання та підтримку архієрея УПЦ МП.
- Іван Редкач відомий своїми антиукраїнськими поглядами, часто критикує українських патріотів і підтримує зв'язки з Росією.
Боксери можуть бути не тільки популярними спортсменами з мільйонною авдиторією. Вони часто потрапляють у скандали, а українські атлети зокрема й через свої політичні погляди.
Найбільші скандали пов'язані з українськими боксерами стосуються їхніх релігійних і світоглядних поглядів, повідомляє 24 Канал. У матеріал зібрано 3 найбільш резонансні історії.
Хто є найскандальнішим українським боксером?
Найбільш скандальним українським боксером, мабуть, є Василь Ломаченко. Він міг би бути не менш популярним, ніж Олександр Усик, через свій талант й успіхи на рингу. Утім через свою громадянську позицію він потрапив у реєстр зрадників України.
Серед його найгучніших скандалів, наприклад, порівняння України з нацистською Німеччиною у 2023 році. А в реєстр зрадників він потрапив через публікації в інстаграмі проповіді архієрея УПЦ МП, якому СБУ висловлювала підозру через проросійські висловлювання.
Чому Іван Редкач є скандально відомим боксером?
Іван Редкач – скандально відомий боксер із України. У 2016 році він отримав громадянство Мексики, яка дозволяє мати 2 паспорти. Він принципово спілкується російською мовою та часто висловлює антиукраїнську позицію.
Зокрема, він критикував Усика за його патріотизм і вступ у ТрО. Закликав США та країни Європи припинити допомагати Україні. У 2023 році він без проблем з'їздив у Москву. А ще виклав фото з російським боксером Біволом, яку, звісно ж, підписав "спорт внє палітікі".
Яким був скандал між Віктором Вихристом і збірною України?
У січні 2020 року український боксер Віктор Вихрист вирішив перейти в професіонали та відмовитись від Олімпіади. У відповідь Федерація боксу України дискваліфікувала спортсмена та його тренера. Команда боксера підготувала судовий позов проти ФБУ.
Коментуючи ту ситуацію та свій перехід у професіонали Вихрист зазначив, що ніяких зобов'язань перед ФБУ в нього не було. Вона не платила йому жодної копійки. У нього був контракт із Мінмолодьспорту, й саме від держави Вихрист отримував гроші.
