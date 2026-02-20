"Бачив в очах, що йому вже кінець": ексчемпіон з України зробив зізнання про суперника
- Олександр Гвоздик сенсаційно програв Радівоє Калайджичу у своєму першому бою 2026 року.
- Гвоздик зізнався, що помилково вважав, що перемога вже забезпечена, і хотів вразити публіку в своєму дебютному бою в Zuffa Boxing.
Зірковий український боксер Олександр Гвоздик на початку лютого провів перший у 2026 році бій. Ексчемпіон світу за версією WBC сенсаційно програв Радівоє Калайджичу.
Сербський спортсмен нокаутував Гвоздика, хоча українець двічі відправив його в нокдаун. В інтерв'ю ютуб-каналу Two Sides харків'янин пояснив свою невдачу.
Що Гвоздик сказав про поразку нокаутом?
У сьомому раунді Калайджич відправив Гвоздика в нокдаун й українець зізнався, що був вражений. За словами Олександра, він хотів вразити публіку, адже це був перший його бій у промоушені Zuffa Boxing.
Боксер запевнив, що не допустив недооцінку суперника, а також під час зустрічі бачив як серб згасає.
Протягом бою я почав бачити, що він вже здувається. Мені здавалося, що йому вже кінець. Якось я бачив це в його очах. Мені хотілося його удосрочити, а вийшло все навпаки,
– заявив харків'янин.
Він додав, що під час поєдинку помилково повірив, що перемога вже в його кишені.
Що далі для Гвоздика?
Для Гвоздика невдача в поєдинку з Калайджичом стала третьою поразкою на професійному ринзі та другою – нокаутом. За даними BoxRec, в активі харків'янина, який проживає у США, 21 перемога (17 нокаутом).
Українця, який є бронзовим призером Олімпійських ігор 2012 року, після поєдинку відсторонили від боксу до квітня. Це стандартна практика в боксі, щоб запобігти можливим ризикам для його здоров'я.
Після поєдинку спортсмен заявив, що почувається добре й планує зробити МРТ, щоб виключити можливі проблеми зі здоров'я. Він також висловив сподівання на реванш із сербським бійцем.
Окрім того, Гвоздик відреагував на критику, мовляв, йому варто задуматися про завершення кар'єри. Він зазначив, що самостійно ухвалить рішення щодо свого майбутнього.