"Бачив в очах, що йому вже кінець": ексчемпіон з України зробив зізнання про суперника

Зірковий український боксер Олександр Гвоздик на початку лютого провів перший у 2026 році бій. Ексчемпіон світу за версією WBC сенсаційно програв Радівоє Калайджичу.

Сербський спортсмен нокаутував Гвоздика, хоча українець двічі відправив його в нокдаун. В інтерв'ю ютуб-каналу Two Sides харків'янин пояснив свою невдачу.

Що Гвоздик сказав про поразку нокаутом?

У сьомому раунді Калайджич відправив Гвоздика в нокдаун й українець зізнався, що був вражений. За словами Олександра, він хотів вразити публіку, адже це був перший його бій у промоушені Zuffa Boxing.

Боксер запевнив, що не допустив недооцінку суперника, а також під час зустрічі бачив як серб згасає.

Протягом бою я почав бачити, що він вже здувається. Мені здавалося, що йому вже кінець. Якось я бачив це в його очах. Мені хотілося його удосрочити, а вийшло все навпаки,

– заявив харків'янин.

Він додав, що під час поєдинку помилково повірив, що перемога вже в його кишені.

Що далі для Гвоздика?