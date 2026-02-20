Укр Рус
20 лютого, 20:09
3

"Бачив в очах, що йому вже кінець": ексчемпіон з України зробив зізнання про суперника

Михайло Гема
Основні тези
  • Олександр Гвоздик сенсаційно програв Радівоє Калайджичу у своєму першому бою 2026 року.
  • Гвоздик зізнався, що помилково вважав, що перемога вже забезпечена, і хотів вразити публіку в своєму дебютному бою в Zuffa Boxing.

Зірковий український боксер Олександр Гвоздик на початку лютого провів перший у 2026 році бій. Ексчемпіон світу за версією WBC сенсаційно програв Радівоє Калайджичу.

Сербський спортсмен нокаутував Гвоздика, хоча українець двічі відправив його в нокдаун. В інтерв'ю ютуб-каналу Two Sides харків'янин пояснив свою невдачу.

Що Гвоздик сказав про поразку нокаутом?

У сьомому раунді Калайджич відправив Гвоздика в нокдаун й українець зізнався, що був вражений. За словами Олександра, він хотів вразити публіку, адже це був перший його бій у промоушені Zuffa Boxing.

Боксер запевнив, що не допустив недооцінку суперника, а також під час зустрічі бачив як серб згасає.

Протягом бою я почав бачити, що він вже здувається. Мені здавалося, що йому вже кінець. Якось я бачив це в його очах. Мені хотілося його удосрочити, а вийшло все навпаки,
– заявив харків'янин.

Він додав, що під час поєдинку помилково повірив, що перемога вже в його кишені.

Що далі для Гвоздика?

  • Для Гвоздика невдача в поєдинку з Калайджичом стала третьою поразкою на професійному ринзі та другою – нокаутом. За даними BoxRec, в активі харків'янина, який проживає у США, 21 перемога (17 нокаутом).

  • Українця, який є бронзовим призером Олімпійських ігор 2012 року, після поєдинку відсторонили від боксу до квітня. Це стандартна практика в боксі, щоб запобігти можливим ризикам для його здоров'я.

  • Після поєдинку спортсмен заявив, що почувається добре й планує зробити МРТ, щоб виключити можливі проблеми зі здоров'я. Він також висловив сподівання на реванш із сербським бійцем.

  • Окрім того, Гвоздик відреагував на критику, мовляв, йому варто задуматися про завершення кар'єри. Він зазначив, що самостійно ухвалить рішення щодо свого майбутнього.