Хижняк дебютує на професійному рингу: з'явилися важливі деталі
- Олександр Хижняк дебютує на професійному рингу 21 березня в рамках шоу Usyk 17 Promotions, але ім'я його суперника ще не відоме.
- Трансляцію бою можна буде дивитися на телеканалі "Суспільне Спорт" та стримінговому порталі DAZN.
Український боксер Олександр Хижняк у березні дебютує на професійному рингу в межах шоу від Usyk 17 Promotions. Вечір боксу відбудеться у селі Лісники в Equides Club.
Поєдинок Хижняка можна буде побачити на телеканалі "Суспільне Спорт" та стримінговому порталі DAZN. Вони стали офіційними трансляторами вечора боксу, інформує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions.
Що відомо про дебют Хижняка?
Олімпійський чемпіон 2024 року Хижняк 21 березня проведе свій дебютний поєдинок у професійному боксі, але наразі не відомо, хто стане його суперником.
Окрім Хижняка, свій бій у межах шоу також проведе володар титулів WBA Continental, WBO International та IBF Inter-Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін.
Ім'я суперника непереможного Лапіна також залишається невідомими.
Додамо, що об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик анонсував, що відвідає вечір боксу як промоутер.
Що відомо про Хижняка?
- 30-річний Хижняк, якого називають "Полтавським танком", досяг усіх вершин на любительському рівні. Він став чемпіоном світу та Європи, а також виграв Олімпійські ігри у 2024 році.
- На аматорському рівні, за даними BoxRec, він виграв 126 поєдинків і зазнав всього 17 поразок. Попри успіхи на любительському рівні, Олександр казав, що не планує переходити у профі-бокс.
- Хижняк говорив про те, що хоче виступи на Олімпійських Іграх у 2028 році та стати найтитулованішим українським боксером-олімпійцем.
- Наразі найкращим боксером з України на Олімпіадах є Василь Ломаченко, який виборов два "золота". В активі Хижняка, окрім золотої нагороди, є срібна медаль Ігор-2020.
- Президент Федерації боксу Полтавської області Микола Семеняга вважає, що Хижняк може стати зіркою світового рівня після Усика.