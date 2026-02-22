Хижняк дебютує на професійному рингу: з'явилися важливі деталі

Український боксер Олександр Хижняк у березні дебютує на професійному рингу в межах шоу від Usyk 17 Promotions. Вечір боксу відбудеться у селі Лісники в Equides Club.

Поєдинок Хижняка можна буде побачити на телеканалі "Суспільне Спорт" та стримінговому порталі DAZN. Вони стали офіційними трансляторами вечора боксу, інформує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions.

Що відомо про дебют Хижняка?

Олімпійський чемпіон 2024 року Хижняк 21 березня проведе свій дебютний поєдинок у професійному боксі, але наразі не відомо, хто стане його суперником.

Окрім Хижняка, свій бій у межах шоу також проведе володар титулів WBA Continental, WBO International та IBF Inter-Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін.

Ім'я суперника непереможного Лапіна також залишається невідомими.

Додамо, що об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик анонсував, що відвідає вечір боксу як промоутер.

Що відомо про Хижняка?