Тому американський тренер Стівен Едвардс висловив свою думку щодо можливих тренерських здібностей українського боксера. Про це повідомляє Boxing News 24/7.

Що сказав Едвардс про Усика?

Едвардс наголосив, що навіть видатні бійці не завжди автоматично стають успішними наставниками: вміння виконувати технічні елементи не дорівнює здатності навчити цьому інших.

Уміти щось виконувати – це не те саме, що навчити когось це виконувати. Ми знаємо, що Усик – великий боєць. Тепер побачимо, чи є він великим тренером,

– сказав Едвардс.

Водночас тренер відзначив одну ключову рису Усика, яка могла б стати цінною для інших боксерів, зокрема для Ентоні Джошуа. Йдеться про психологічну стійкість і спокій у другій половині поєдинків.

Я думаю, що в Усика є те, що могло б допомогти Джошуа – це спокій у другій половині боїв,

– зазначив тренер.

