Поэтому американский тренер Стивен Эдвардс высказал свое мнение относительно возможных тренерских способностей украинского боксера. Об этом сообщает Boxing News 24/7.

Что сказал Эдвардс об Усике?

Эдвардс отметил, что даже выдающиеся бойцы не всегда автоматически становятся успешными наставниками: умение выполнять технические элементы не равно способности научить этому других.

Уметь что-то выполнять – это не то же, что научить кого-то это выполнять. Мы знаем, что Усик – великий боец. Теперь увидим, является ли он великим тренером,

– сказал Эдвардс.

В то же время тренер отметил одну ключевую черту Усика, которая могла бы стать ценной для других боксеров, в частности для Энтони Джошуа. Речь идет о психологической устойчивости и спокойствии во второй половине поединков.

Я думаю, что у Усика есть то, что могло бы помочь Джошуа – это спокойствие во второй половине боев,

– отметил тренер.

