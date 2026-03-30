Поэтому американский тренер Стивен Эдвардс высказал свое мнение относительно возможных тренерских способностей украинского боксера. Об этом сообщает Boxing News 24/7.
Смотрите также Итауми сказали, какое условие надо выполнить для реального боя с Усиком
Что сказал Эдвардс об Усике?
Эдвардс отметил, что даже выдающиеся бойцы не всегда автоматически становятся успешными наставниками: умение выполнять технические элементы не равно способности научить этому других.
Уметь что-то выполнять – это не то же, что научить кого-то это выполнять. Мы знаем, что Усик – великий боец. Теперь увидим, является ли он великим тренером,
– сказал Эдвардс.
В то же время тренер отметил одну ключевую черту Усика, которая могла бы стать ценной для других боксеров, в частности для Энтони Джошуа. Речь идет о психологической устойчивости и спокойствии во второй половине поединков.
Я думаю, что у Усика есть то, что могло бы помочь Джошуа – это спокойствие во второй половине боев,
– отметил тренер.
Какой следующий бой Усика?
- Соперник украинца, Рико Верховен, является многолетним чемпионом мира по кикбоксингу, но имеет ограниченный опыт в профессиональном боксе.
- Бой запланирован на 23 мая 2026 года и должен состояться в Египте – на уникальной локации возле пирамид Гизы. Поединок уже санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC) и позиционируется как масштабное шоу мирового уровня, пишет The Ring.
Для Усика это будет первый выход в ринг после победы над Даниэлем Дюбуа в 2025 году, которая позволила украинцу во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Сейчас он владеет титулами WBC, WBA и IBF.