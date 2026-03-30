Американський тренер оцінив потенціал Усика як тренера
- Тренер Стівен Едвардс вважає, що хоча Усик є великим бійцем, це не означає, що він автоматично стане успішним тренером.
- Наступний бій Усика запланований на 23 травня 2026 року біля пірамід Гізи в Єгипті, де він зустрінеться з Ріко Верховеном.
Останнім часом у соціальних мережах з'являються публікації, де Олександр Усик проводить тренування для Ентоні Джошуа. Це викликало жвавий інтерес серед уболівальників боксу та обговорення в мережі.
Тому американський тренер Стівен Едвардс висловив свою думку щодо можливих тренерських здібностей українського боксера. Про це повідомляє Boxing News 24/7.
Що сказав Едвардс про Усика?
Едвардс наголосив, що навіть видатні бійці не завжди автоматично стають успішними наставниками: вміння виконувати технічні елементи не дорівнює здатності навчити цьому інших.
Уміти щось виконувати – це не те саме, що навчити когось це виконувати. Ми знаємо, що Усик – великий боєць. Тепер побачимо, чи є він великим тренером,
– сказав Едвардс.
Водночас тренер відзначив одну ключову рису Усика, яка могла б стати цінною для інших боксерів, зокрема для Ентоні Джошуа. Йдеться про психологічну стійкість і спокій у другій половині поєдинків.
Я думаю, що в Усика є те, що могло б допомогти Джошуа – це спокій у другій половині боїв,
– зазначив тренер.
Який наступний бій Усика?
- Суперник українця, Ріко Верховен, є багаторічним чемпіоном світу з кікбоксингу, але має обмежений досвід у професійному боксі.
- Бій запланований на 23 травня 2026 року та має відбутися в Єгипті – на унікальній локації біля пірамід Гізи. Поєдинок уже санкціонований Всесвітньою боксерською радою (WBC) і позиціонується як масштабне шоу світового рівня, пише The Ring.
Для Усика це буде перший вихід у ринг після перемоги над Даніелем Дюбуа у 2025 році, яка дозволила українцю вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Наразі він володіє титулами WBC, WBA та IBF.