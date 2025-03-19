Раніше пригощав його бургерами: Чісора обрав непереможного суперника для ювілейного 50-го бою

Британський боксер Дерек Чісора не відкидає свого бажання провести реванш проти Олександра Усика. Ветеран боксу хоче розділити ринг із непереможним українцем у своєму ювілейному поєдинку.

У ніч проти 9-го лютого 2025-го року Дерек Чісора провів свій останній бій у Великій Британії. Ветеран боксу здобув перемогу над шведом Отто Валліном за одноголосним рішенням суддів.

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Ветеран боксу готовий до реваншу

Після звитяги прямо на манчестерському ринзі влаштував справжній перформанс із голосуванням за наступного суперника у ювілейному 50-му бою. Дерек обрав трьох боксерів – Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Якраз за українця глядачі влаштували найбільші овації.

Дерек Чісора продовжує дотримуватись думки реваншу із Олександром Усиком. У соцмережах "Del Boy" виклав архівне спільне фото з українським чемпіоном із розкішного автомобіля, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Я хочу провести свій останній бій проти Олександра Усика,

– написав Чісора у соцмережах.



Чісора побитись із Усиком у своєму 50-му бою / Скриншот із соцмереж Дерека

Раніше 33-річний британський боксер Ентоні Ярд заявляв, що український чемпіон є ідеальним суперником для Дерека Чісори у ювілейному 50-му бою у професіоналах.

Нагадаємо. 31 жовтня 2020-го року Усик розділив ринг із Чісорою, який повинен був відбутись раніше. Але був перенесений через пандемію коронавірусу. Перемогу за одноголосним рішенням святкував український боксер. Після поєдинку Чісора пригостив Усика бургерами.

Експерти видання Boxingnews24 рознесли рішення Дерека побоксувати проти топових гігантів хевівейту, які просто розвалять 41-річного британця. Наразі за спиною Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) та 13 поразок у 49-му проведеному поєдинку.