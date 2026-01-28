Річард Торрес-молодший битиметься з Френком Санчесом за можливість кинути виклик об'єднаному чемпіону світу у важкій вазі Усику. Про це повідомляє talkSport.

Хто наступний суперник Усика?

Торрес-молодший – один з найперспективніших боксерів США, який швидко піднявся на вершину рейтингу у своїй ваговій категорії. Так, у рейтингу IBF 26-річний американець займає четверту позицію.

Кубинець Френк Санчес займає третє місце. Спочатку він отримав пропозицію щодо проведення відбіркового поєдинку з Мозесом Ітаумою, однак британець вирішив битися з Джермейном Франкліном.

За інформацією Дена Рафаеля, Торрес-молодший і Санчес планують провести поєдинок 28 березня.

Хто такий Річард Торрес-молодший?

Боксера-шульгу, який досяг фантастичних результатів, вважають надзвичайно талановитим бійцем. Як аматор, Торрес-молодший виграв срібну медаль на Олімпійських іграх 2020 року у важкій вазі, представляючи команду США.

Через два роки він перейшов у професіонали і, переміг цілу низку суперників. Американець вважає активність ключовим фактором: три роки по чотири поєдинки на рік дозволили йому торік увійти до десятки найкращих у рейтингу. Як свідчать дані BoxRec, на його рахунку вже 14 перемог, з яких відразу 12 нокаутом.

Після перемог над Гідо Віанелло й Томасом Салеком він має чудові шанси спробувати свої сили в поєдинку з Усиком або зайняти лідируючу позицію, якщо українець звільнить пояс.

Чи битиметься Усик з Торресом-молодшим або Санчесом?