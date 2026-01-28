Річард Торрес-молодший битиметься з Френком Санчесом за можливість кинути виклик об'єднаному чемпіону світу у важкій вазі Усику. Про це повідомляє talkSport.
Дивіться також Усика звинуватили в "ухилянстві" та обізвали: що відомо про скандальну заяву
Хто наступний суперник Усика?
Торрес-молодший – один з найперспективніших боксерів США, який швидко піднявся на вершину рейтингу у своїй ваговій категорії. Так, у рейтингу IBF 26-річний американець займає четверту позицію.
Кубинець Френк Санчес займає третє місце. Спочатку він отримав пропозицію щодо проведення відбіркового поєдинку з Мозесом Ітаумою, однак британець вирішив битися з Джермейном Франкліном.
За інформацією Дена Рафаеля, Торрес-молодший і Санчес планують провести поєдинок 28 березня.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Хто такий Річард Торрес-молодший?
Боксера-шульгу, який досяг фантастичних результатів, вважають надзвичайно талановитим бійцем. Як аматор, Торрес-молодший виграв срібну медаль на Олімпійських іграх 2020 року у важкій вазі, представляючи команду США.
Через два роки він перейшов у професіонали і, переміг цілу низку суперників. Американець вважає активність ключовим фактором: три роки по чотири поєдинки на рік дозволили йому торік увійти до десятки найкращих у рейтингу. Як свідчать дані BoxRec, на його рахунку вже 14 перемог, з яких відразу 12 нокаутом.
Після перемог над Гідо Віанелло й Томасом Салеком він має чудові шанси спробувати свої сили в поєдинку з Усиком або зайняти лідируючу позицію, якщо українець звільнить пояс.
Чи битиметься Усик з Торресом-молодшим або Санчесом?
- 39-річний Усик поки що не визначився зі своїм наступним поєдинком, але його ім'я активно пов'язують з боєм проти Деонтея Вайлдера. Однак американець замість цього у квітні битиметься з Дереком Чісорою, але сподівається перемогти і потім битися з Усиком.
- Зараз для українця, який прагне зробити фурор у США і заробити солідні гроші, шукають інших суперників. Його пов'язують з Енді Руїсом-молодшим, і він навіть веде переговори з промоутером Даною Вайтом про укладення угоди.