Український тренер пояснив, чому не варто критикувати команду Усика

Український тренер Станіслав Григорук висловився щодо роботи Сергія Лапіна та Єгора Голуба. Обидва фахівці працюють із українським боксером Олександром Усиком та британським спортсменом Ентоні Джошуа.

За словами Григорука, не варто поспішати критикувати фахівців, зважаючи на результати останніх боїв. Свою позицію він висловив в інтерв'ю vRINGe.

Як Григорук оцінює роботу команди Усика

Він зазначив, що Голуб уже не вперше працює у тренувальному таборі Джошуа, а Лапін і надалі залишається важливою частиною команди Усика.

Це хороші фахівці. Не можна сказати, що вони щось недопрацювали. Вони стараються. Вони професіонали,

– зазначив експерт.

Григорук також звернув увагу на обставини, які вплинули на перебіг поєдинків.

Просто так склалося, що там Саша не так добре й упевнено провів бій, як комусь там здалося, а Джошуа пропустив у першому раунді удар,

– сказав він.

Тренер наголосив, що в роботі команд Усика та Джошуа є чітка система, дисципліна й порядок, тому робити поспішні висновки про якість роботи фахівців не варто.

Робота там хороша. Є система. Є порядок. Є хороший табір, хороша дисципліна. Тому не можна так осудливо відразу ж критикувати. Просто ось збіг обставин. Буває так, що просто не щастить. А як фахівці вони свою роботу виконують добре,

– підсумував Григорук.

Нагадаємо, наприкінці липня Джошуа в Саудівській Аравії нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді, попри два нокдауни на старті бою. Наразі британець очікує на поєдинок із Тайсоном Ф'юрі наприкінці осені.

Усик повернувся до тренувань і готується до фінального бою кар'єри, який називає "останнім танцем". Головним кандидатом на суперника залишається Деонтей Вайлдер. У травні Усик здолав Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.