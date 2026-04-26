Усик це приховує: німецький боксер уперше розкрив таємниці чемпіона світу

Німецький боксер Петер Кадіру вперше побував у тренувальному таборі Олександра Усика. Боєць поділився враженнями від спарингу з об'єднаним чемпіоном світу.

Кадіру, який також тренувався з Мозесом Ітаумою та Дереком Чісорою, заявив, що спаринг з Усиком був найособливішим для нього. Про це він сказав у коментарі Seconds Out.

Що німецький боксер розповів про Усика?

Відповідаючи на питання, чи переніс він щось корисне з табору Усика у свій, Кадіру сказав, що це складно, адже команда українця тримає у секреті свої тренування.

Німецький спортсмен поділився, що був разом з Усиком тільки тоді, коли спарингував.

Ми тренувалися з ним лише під час спарингів, тобто я був з ним в залі лише тоді, коли спарингував. Решта тренувань були у місцевих спортзалах в Іспанії або на вулиці. Лише під час спарингів ми тренувалися з ним в одному місці,

– заявив боксер.

Кадіру також розповів, що спостерігав за Усиком, що він робить.

"Він дуже – дуже багато рухається. Він не стоїть на місці. Просто рухається, і рухається, і рухається", – підкреслив боєць.

Спортсмен додав, що Усик не давав йому порад, адже не спілкується англійською. Водночас німець сказав, що українець веселий та іноді жартує.

До якого бою готується Усик?

39-річний чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF перебуває в Іспанії, де готується до поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена. Їх бій відбудеться 23 травня у Гізі біля величних єгипетських пірамід.

Час від часу українець на своїй сторінці в інстаграмі та інших соцмережах публікує кадри тренувань. Завдяки цьому стало відомо, що в тренувальному таборі Усика перебуває відомий український боксер Дмитро Митрофанов, а також Єгор Голуб.

Окрім того, разом з Усиком тренується колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Британський спортсмен навіть встиг весело провести час з дітьми українця, зігравши у баскетбол.

Чому важливий бій Усик – Верховен?

Попри те, що Верховен – це відомий кікбоксер, поєдинок проти Усика не буде виставковим, а відбудеться за правилами боксу. Ба більше, на кону бою стоятиме чемпіонський пояс WBC, який утримує українець.

Чемпіонський статус двобою, а також те, що Усик непереможний боксер і лідер p4p за версією The Ring, свідчить про надзвичайну важливість протистояння для боксерського світу.

Хоча низка експертів вже приписали українцю перемогу, є чимало фахівців, які переконані, що Верховен здивує світ. Серед них кікбоксер Донован Віссе, який сказав, що Ріко – небезпечний боєць.

Головним недоліком Верховена ж називаються відсутність досвіду в боксі, адже його єдиний бій відбувся у 2014 році проти маловідомого Яноша Фінвери. Таку думку підтримав і екстренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський, який у коментарі 24 Каналу сказав, що Усик має здобути впевнену перемогу.