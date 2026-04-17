Мало хто знає, де навчався Усик та яку освіту він має

Українські спортсмени не лише досягають вершин, здобувають перемоги та отримують нагороди, а й водночас будують кар'єру, здобуваючи вищу освіту. Для багатьох шанувальників ця інформація стає приємною несподіванкою, адже не всі знають, що деякі спортсмени мають дипломи або навіть наукові ступені.

Одним із таких спортсменів є боксер Олександр Усик, про освіту якого відомо небагато. Тому 24 Канал розповідає, де і на кого навчався український боксер.

Що відомо про освіту Усика?

Усик закінчив школу № 34 у Сімферополі, де навчався разом із майбутньою дружиною Катериною, а згодом – Львівський державний університет фізичної культури, де пізніше став аспірантом.

Український боксер успішно захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності "Право". Інформація про це з'явилася в системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті внутрішніх справ, який наразі розташований у Вінниці.

Для Олександра Усика це вже була друга вища освіта.

Олександр Усик захищає десертацію

