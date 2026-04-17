Мало хто знає, де навчався Усик та яку освіту він має
Українські спортсмени не лише досягають вершин, здобувають перемоги та отримують нагороди, а й водночас будують кар'єру, здобуваючи вищу освіту. Для багатьох шанувальників ця інформація стає приємною несподіванкою, адже не всі знають, що деякі спортсмени мають дипломи або навіть наукові ступені.
Одним із таких спортсменів є боксер Олександр Усик, про освіту якого відомо небагато. Тому 24 Канал розповідає, де і на кого навчався український боксер.
Що відомо про освіту Усика?
Усик закінчив школу № 34 у Сімферополі, де навчався разом із майбутньою дружиною Катериною, а згодом – Львівський державний університет фізичної культури, де пізніше став аспірантом.
Український боксер успішно захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності "Право". Інформація про це з'явилася в системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті внутрішніх справ, який наразі розташований у Вінниці.
Для Олександра Усика це вже була друга вища освіта.
Олександр Усик захищає десертацію / Фото фейсбук ХНУВС
Що відомо про родину Усика?
- Український боксер поділився з шанувальниками теплими спогадами з особистого життя. У інтерв'ю Vogue UA чемпіон розповів про свій перший поцілунок із дружиною Катериною, який стався ще перед змаганнями у 2003 році.
За словами Усика, це відбулося перед турніром Андрєєва у Харкові, коли він разом із майбутньою дружиною прогулювався біля Савгеля. "І це вже десь місяць, напевно, гуляли, а може, два, разом за ручку. І таке слово було… Кажу, що я не вмію цілуватись" – зізнався боксер. Катерина у відповідь твердо сказала, що навчить його цілуватися.
Олександр та Катерина познайомилися ще в 15 років, а офіційно одружилися у вересні 2009-го. Подружжя виховує чотирьох дітей – Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. У одному з інтерв'ю Усик навіть розповів кумедну історію, коли вагітна Катерина забула його на трасі в Криму та довелося бігти за автомобілем, щоб її зупинити.