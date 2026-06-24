Промоутер назвав сенсаційного суперника для Усика

Талановитий боксер Мозес Ітаума в наступному поєдинку 29 серпня зустрінеться з Філіпом Хрговичем. Після цього поєдинку суперником британця може стати об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

Відповідну думку висловив Френ Воррен, промоутер Ітауми, який поділився думками про наступні кроки в кар'єрі 21-річного після бою з Хрговичем. Про це повідомляє Sky Sports.

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Усик та Ітаума можуть битися за титул

Промоутер зазначив, що у разі перемоги Ітауми наступним для нього стане бій за титул чемпіона світу.

Воррен підкреслив, що наразі Мозес є обов'язковим претендентом номер один і міг би просто сидіти й чекати на свій шанс, проте в команді спортсмена хочуть, щоб він залишався активним, продовжував набиратися досвіду. Сам Ітаума також цього прагне.

Промоутер висловив бажання, щоб титульний бій британця відбувся вже цього року. Якщо суперником стане переможець реваншу Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі за титул WBO, то, за словами Воррена, ці двоє навряд чи зможуть вийти на ринг раніше пізньої осені, тому не будуть готові.

Водночас він не виключив, що титульним суперником Ітауми може стати Олександр Усик.

Чому Усик відмовився від бою з Ітаумою

Ітаума вже неодноразово відкрито висловлював бажання вийти на бій з Усиком за титул чемпіона світу. Втім, українець відхилив цю пропозицію, пояснивши, що не хоче ламати кар'єру талановитого молодого суперника.

Після непростої перемоги Усика над Ріко Верховеном ситуація дещо змінилася. Тепер багатьох експертів турбує можливе протистояння українця з Ітаумою. Зокрема, ексчемпіон світу Карл Фремптон переконаний, що британець цілком здатен завдати поразки об'єднаному чемпіонові.

Ще жорсткішу позицію зайняв Тайсон Ф'юрі. Британець, який двічі програвав Усику, заявив, що тому абсолютно немає сенсу ризикувати та зустрічатися з набагато молодшим і перспективним Ітаумою.

Варто додати, що сам Ітаума не проти зустрітися з Агітом Кабаєлом, який є обов'язковим суперником для 39-річного українця.