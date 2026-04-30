"Як я міг повестися": Усик зізнався, що знову потрапив в аферу

Олександр Усик продовжує підготовку до наступного поєдинку, який відбудеться вже 23 травня. Чемпіон світу з України в Гізі біля єгипетських пірамід битиметься проти кікбоксера Ріко Верховена.

У своїх соцмережах Усик вкотре поділився деталями тренувань. 39-річний спортсмен пожартував, що знову потрапив в "аферу", маючи на увазі кардіотренування, які в нього припадають на четвер.

Як "обманули" Усика?

Кілька тижнів тому боксер бідкався, що його "обманула" власна команда. Тоді, за словами бійця, йому обіцяли баню і відновлювальний день, але потім привели в зал на кардіотренування. У четвер, 30 квітня, Олександр зізнався, що ситуація повторилася.

Я знову потрапив у цю аферу четверга. Мене знову обдурили. Я сиджу і думаю – навіщо це мені?,

– сказав чемпіон світу.

Українець показав тренажери, де повинен бігти, а також покепкував зі своїх тренерів, назвавши їх "аферистами".

"Мене знову обдурили, як я міг повестися на це вдруге?", – додав боксер.

Згодом Усик опублікував новий допис, в якому повідомив, що завершив тренування, яке тривало 90 хвилин. Він також назвав "наглядачем" свого тренера Єгора Голуба.

Як тренується Усик?

У 2023 році український боксер в інтерв'ю легендарному футболісту Гарі Невіллу розповів про свої тренування.

Тоді Усик сказав, що його перше тренування розпочинається о п'ятій ранку переважно кардіо. Друге тренування, за словами спортсмена, розпочинається о дванадцятій годині дня.

"Якщо це басейн, то пропливаю щонайменше два кілометри", – розповідав Олександр.

Основне тренування Усика, як зазначив боєць, о шостій вечора. Тричі на тиждень він проводить спаринги, а також щосуботи пробігає 10 – 20 кілометрів.

"Неділя – це мій день, який я присвячую молитві та походу до церкви, читаю книги, вивчаю англійську мову або записую якісь думки до щоденника, пишу вірші", – додав спортсмен.

Зверніть увагу! Усик приховує деталі своїх тренувань, про що розповів Петер Кадіру. Німецький боксер, який побував у таборі українця, сказав, що не зміг дізнатися багато про його тренування через секретність команди чемпіона. Кадіру зазначив, що Усик дуже багато рухається під час спарингів, не стоїть на місці, а також, що українець веселий та іноді жартує, хоча не говорить англійською.

