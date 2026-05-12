Зірка боксу отримав жорстке попередження щодо бою з Усиком

Американський боксер Давід Бенавідес може стати суперником Олександра Усика після того, як українець проведе бій з Ріко Верховеном. Але після того, як чутки про ймовірний поєдинок поповзли у ЗМІ, Бенавідеса застерегли від зустрічі з українцем.

Колишній чемпіон світу Заб Джуда заявив, що американцю не варто битися проти Усика. Його заяву передає MillCity Boxing.

Чому Бенавідесу радять уникнути бою з Усиком?

Джуда наголосив на великій різниці фізичних даних обох спортсменів, адже Усик виступає у надважкій вазі, де немає вагових обмежень, тоді як Бенавідес 3 травня успішно дебютував у першій важкій вазі (до 90,7 кілограма). Американець переміг Гільберто Раміреса й здобув титули WBA та WBO.

Ексчемпіон сказав, що Давіду не варто битися з таким здорованем як Усик, адже той може важити до 123 кілограмів. Наприклад, у попередньому поєдинку проти Раміреса вага американця була менше, аніж 90 кілограмів. Експерт натякає, що така суттєва різниця може стати великою перевагою для Усика, якщо їх зустріч відбудеться. Джуда додав, що Бенавідес у поєдинку з українцем може отримати травму або потрапити у нокаут.

Американець зауважив, що Давід не боїться прийняти виклик та зустрітися з чемпіоном світу у надважкій вазі. Проте він вважає, що для цього двобою ще не настав правильний час.

Колишній спортсмен застерігає, що Бенавідеса спробують переконати вийти на бій з Усиком, запропонувавши великий гонорар. Джуда радить Давіду погоджуватися на зустріч тільки в тому випадку, якщо йому запропонують 250 мільйонів доларів.

Хто планує організувати бій Усик – Бенавідес?

Відомий журналіст The Ring Майк Коппінджер нещодавно розкрив деталі щодо потенційного поєдинку між Усиком і Бенавідесом.

За його інформацією, бій прагне організувати відомий інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх. Відповідно до плану інвестора, протистояння має відбутися у 2027 році.

Зверніть увагу! Туркі – це голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії, статки якого ЗМІ оцінюють приблизно в 3 мільярди доларів. У 2024 році він організував два поєдинки Усика з Тайсоном Ф'юрі, за які українець сумарно отримав найбільший гонорар у кар'єрі (близько 150 мільйонів доларів). Інвестор відомий тим, що організовує різні поєдинки, зокрема й так званий кросоверний бій між Усиком і Верховеном.

Чи прийме Усик бій проти Бенавідеса?

39-річний Усик досі не коментував можливість поєдинку проти Бенавідеса. Однак Сергій Лапін, директор команди українця, розповів, яка позиція у чемпіона світу.

За його словами, зустріч Усика та Бенавідеса може виявитися цікавим протистоянням. Лапін наголосив, що Олександр відкритий до великих поєдинків, які мають спортивний та комерційний сенс.

Команда Усика готова розглядати ймовірність поєдинку проти чемпіона світу в крузервейті тільки після того, як відбудеться бій з Верховеном 23 травня.

Щодо Бенавідеса, то американець неодноразово висловлював бажання зустрітися з Олександром. Однак він натякав, що поєдинок не на часі, адже йому потрібно адаптуватися до надважкої ваги, перш ніж битися з українцем.

Слова Давіда підтвердив і його батько та тренер Хосе Бенавідес-старший. Він сказав, що хотів би побачити сина в бою з Усиком, але визнав, що тому потрібно набрати вагу. У коментарі Bad Left Hook тренер сказав, що Бенавідес продовжить битися у напівважкій та першій важкій вазі.

Чому хочуть організувати бій Усик – Бенавідес?