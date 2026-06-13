Коли Усик має завершити кар'єру – член команди боксера дав чітку відповідь
Кар'єра Олександра Усика у професійному боксі добігає кінця. Український спортсмен планує провести ще два поєдинки, після чого повісить рукавички на цвях.
Якуб Хицький, фахівець із фізичної підготовки Усика, прокоментував завершення кар'єри боксера. Про це повідомляє Sportowe Fakty.
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Коли Усик має завершити кар'єру
Він зазначив, що мета команди Олександра полягає у тому, щоб підготувати його до моменту, коли доведеться завершити кар'єру. За словами фахівця, 39-річний Усик має піти з професійним рекордом без поразок.
Наша команда багато років створювалася для того, щоб оптимізувати його підготовку до боїв. Зараз наша мета і роль абсолютно зрозумілі. Усик має завершити кар'єру в правильний момент, не зазнавши жодної поразки,
– сказав Хицький.
Нагадаємо, український боксер провів 25 поєдинків на професійному рингу та не зазнав жодної поразки. Боксер здобув 16 дострокових перемог.
Що відомо про завершення кар'єри Усика
- Напередодні поєдинку проти Ріко Верховена, який відбувся 24 травня, Усик оголосив, що залишиться у боксі для трьох боїв. Окрім зустрічі з Верховеном, у плани українця входило протистояння з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а також третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.
- Утім, наступним суперником Олександра, швидше за все, стане тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл. Німецький боксер є офіційним претендентом на пояс WBC з 2025 року, коли здолав Чжана Чжілея.
- Після того, як Світова боксерська рада санкціонувала бій Усик – Кабаєл, команди боксерів мають протягом місяця домовитися про поєдинок. Якщо українець відмовиться від бою, то ризикує втратити чемпіонський титул.
- За попередньою інформацією, зустріч боксерів може відбутися вже восени 2026 року у Німеччині.