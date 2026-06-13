Коли Усик має завершити кар'єру – член команди боксера дав чітку відповідь

Кар'єра Олександра Усика у професійному боксі добігає кінця. Український спортсмен планує провести ще два поєдинки, після чого повісить рукавички на цвях.

Якуб Хицький, фахівець із фізичної підготовки Усика, прокоментував завершення кар'єри боксера. Про це повідомляє Sportowe Fakty.

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Коли Усик має завершити кар'єру

Він зазначив, що мета команди Олександра полягає у тому, щоб підготувати його до моменту, коли доведеться завершити кар'єру. За словами фахівця, 39-річний Усик має піти з професійним рекордом без поразок.

Наша команда багато років створювалася для того, щоб оптимізувати його підготовку до боїв. Зараз наша мета і роль абсолютно зрозумілі. Усик має завершити кар'єру в правильний момент, не зазнавши жодної поразки,

– сказав Хицький.

Нагадаємо, український боксер провів 25 поєдинків на професійному рингу та не зазнав жодної поразки. Боксер здобув 16 дострокових перемог.

Що відомо про завершення кар'єри Усика