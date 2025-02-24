Олександр завітав на спортивне шоу, де головною подією став бій між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Український чемпіон оцінив поєдинок та розповів, чому новозеландець переміг конголезького супертяжа, повідомляє 24 канал.

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Усик про бій Паркер – Баколе

Мартін Баколе замінив Даніеля Дюбуа, який не зміг через хворобу битись з Джозефом Паркером. Конголезець підійшов до поєдинку без будь-якої підготовки. Тому новозеландець з легкістю здолав опонента.

Бій Паркер – Баколе завершився достроково у другому раунді. Джозеф влучним ударом нокаутував безпорадного Мартіна та захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Олександр Усик прокоментував перемогу Джозефа Паркера. Король хевівейту назвав фактор, який зіграв злий жарт з Мартіном Баколе.

Не очікував такого результату, але побачив, що Паркер добре підготувався, а ось Баколе – ні. Я вважаю, що у нього є досить велика проблема – його вага, він виглядав дуже повільним. Був довгий переліт, мало часу, тому й такий результат,

– цитує Усика Boxing King Media.

Зазначимо, що Джозеф Паркер після перемоги над Мартіном Баколе отримав шанс битись проти Олександра Усика. Новозеландець може стати повноцінним володарем титулу WBO.

Паркер також після бою проти Баколе дав коментар. Джозеф висловив наміри битись з українським чемпіоном у титульному поєдинку, аби досягнути вершини світового боксу.