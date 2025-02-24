Александр посетил спортивное шоу, где главным событием стал бой между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Украинский чемпион оценил поединок и рассказал, почему новозеландец победил конголезского супертяжеловеса, сообщает 24 канал.

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Усик о бое Паркер – Баколе

Мартин Баколе заменил Даниэля Дюбуа, который не смог из-за болезни драться с Джозефом Паркером. Конголезец подошел к поединку без всякой подготовки. Поэтому новозеландец с легкостью одолел оппонента.

Бой Паркер – Баколе завершился досрочно во втором раунде. Джозеф точным ударом нокаутировал беспомощного Мартина и защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Александр Усик прокомментировал победу Джозефа Паркера. Король хевивейта назвал фактор, который сыграл злую шутку с Мартином Баколе.

Не ожидал такого результата, но увидел, что Паркер хорошо подготовился, а вот Баколе – нет. Я считаю, что у него есть довольно большая проблема – его вес, он выглядел очень медленным. Был долгий перелет, мало времени, поэтому и такой результат,

– цитирует Усика Boxing King Media.

Отметим, что Джозеф Паркер после победы над Мартином Баколе получил шанс драться против Александра Усика. Новозеландец может стать полноценным обладателем титула WBO.

Паркер также после боя против Баколе дал комментарий. Джозеф выразил намерения драться с украинским чемпионом в титульном поединке, чтобы достичь вершины мирового бокса.