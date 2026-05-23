Після якого бою Усик вийде в ринг

Уже сьогодні Олександр Усик проведе бій проти Ріко Верховена. Поєдинок приймає єгипетська Гіза на ринзі точно біля пірамід.

Традиційно для таких вечорів боксу головний бій відбудеться пізно вночі, повідомляє 24 Канал. Перед тим як на ринг вийдуть головні зірки відбудуться бої в андеркарді.

Після якого бою на ринг вийдуть Олександр Усик і Ріко Верховен?

Олександр Усик і Ріко Верховен з'являться на рингу після 12 години ночі. Спочатку глядачі будуть дивитись рейтингові та розігрівальні бої перед головним поєдинком вечора. Загалом заплановано 9 поєдинків у андеркарді, тобто, бій українця проти нідерландця буде 10 того вечора.

Повний файдкард вечора боксу в Гізі, який має назву "Слава в Гізі", виглядає так:

єгиптянин Омар Хікал проти кенійця Майкла Калвальї;

єгиптянин Махмуд Мубарак проти угандійця Алі Серункуга;

аравієць Султан Альмохаммед проти індонезійця Діді Імпракса;

єгиптянин Басем Мамдух проти американця Джамара Теллі;

українець Даніель Лапін проти француза Бенджаміна Мендеса Тані;

японець Мізукі Хірута проти австралійця Маї Солімана;

кубинець Френк Санчес проти американця Річарда Торреза-молодшого;

британець Джек Катералл проти узбекистанця Шахрама Гіясова;

британець Гамза Шираз проти німця Алема Бегича;

Олександр Усик проти Ріко Верховена.

Тобто, бій між українцем і нідерландцем має відбутись після поєдинку Шираза з Бегичем. Зрозуміло, що точний час поєдинку назвати неможливо, адже він залежатиме й від того, наскільки довго чи навпакишвидко триватимуть бої в андеркарді.

Варто відзначити, що в одному з поєдинків у Гізі битиметься ще один українець. Даніель Лапін протистоятиме французькому боксеру Бенджаміну Мендесу Тані. Наш співвітчизник буде захищати свої пояси WBO Continental, WBO International, IBF Inter-continental у напівважкій вазі.

Що відбувалось у Гізі перед боєм Усика з Верховеном?

Олександр Усик і Ріко Верховен уже прибули до місця проведення бою. На тлі пірамід у самій Гізі спортсмени вже провели дуель поглядів. Увечері 21 травня відбулась їхня офіційна пресконференція, а вже 22 травня відбулась фінальна церемонія зважування, на якій перевірили, чи відповідають боксери надважкій вазі – понад 90,7 кілограмів.

Цікаво, що для Гізи бій Усика проти Верховена не перше яскраве шоу біля пірамід. У грудні 2025 року тут відбувся виступ ді-джея Тієсто з Нідерландів. Сцена була побудована точно біля пірамід. Організатори створили спеціальне світлове шоу, коли лазери сяяли в небі, а світло відбивалось від піску та самих кам'яних споруд.

Сцена була тимчасовою. Після шоу її розібрали. Ринг для бою Усика проти Верховена буде побудований за тим же принципом. Ринг буде піднятий на платформу, й буде миттєво розібраний після того, як Усик і Верховен визначать переможця.

Як коментують бій Усика проти Верховена?

Загалом така подія, як-от бій Усика проти Верховена, викликала чимало контраверсійніх реакцій у боксерському суспільстві. Багато хто виступив із критикою українця, оскільки для захисту своїх титулів він обрав представника іншого виду, а саме кікбоксера.

Наприклад, британський боксер Мозес Ітаума висловив незадоволення через те, що українець проводить бій проти нідерландця. За його словами, Усик має право робити все, що заманеться, однак йому видається неправильним, що проти чемпіона буде битись спортсмен, якого навіть немає у світових боксерських рейтингах.

Я не хочу когось принижувати чи критикувати. Верховен отримав можливість битись із Усиком, тож, нерозумно було від неї відмовлятись. Питання просто в тому, чому цей бій узагалі став можливим, й Усик захищає в ньому свої пояси,

– зазначив Ітаума.

Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу назвав Усика очевидним фаворитом бою проти Верховена й просто знищив нідерландського спортсмена, назвавши його переляканим.

"Верховен боїться Усика. На дуелі поглядів було видно, що Олександр стоїть спокійний, як скеля. Ріко ж стояв блідий, хвилювався. І це ще українець не завдав по ньому жодного удару. На рингу перевага Усика буде просто тотальною", – зауважив Сосновський.

Варто додати, що навіть у разі перемоги Верховен усе ж не отримає пояси Усика. Вони стануть вакантними, і їх зможуть вибороти інші боксери. Натомість переможець бою в Гізі отримає спеціальний пояс від WBC "Король Нілу".

Останні новини перед боєм Усика проти Верховена: коротко

Усик назвав свою головну мету на 2026 рік. Він хоче вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу.

Усик розповів, що його кар'єра наближається до завершення. За його словами, він проведе ще 3 поєдинки та повішає рукавички на цвях.

Експерти прогнозують легку перемогу Усика сьогодні ввечері. Щоправда, деякі з них говорять про те, що нідерландець здивує силою свого удару.