Ентоні Джошуа у шостому раунді нокаутував Джейка Пола та переможно повернувся у ринг після поразки від Даніеля Дюбуа (у вересні 2024-го). Після бою стало відомо, скільки грошей заплатить Джошуа у вигляді податків, пише 24 Канал із посиланням на Yahoo Sports.

Цікаво Ф'юрі – Джошуа: що відомо про можливу британську битву, яка перепише історію боксу

Скільки податків заплатить Джошуа за бій із Полом?

За інформацією видання, Ей Джей заробив за даний бій 93 мільйони доларів, як і Джейк. Хоча раніше повідомлялось, що гарантований заробіток обох боксерів складе по 50 мільйонів доларів, але ці суми можуть зрости за рахунок додаткових факторів. Натомість Ентоні повинен був заробити близько 60 мільйонів.

Із заробленого гонорару Джошуа повинен віддати близько 48,6 мільйона доларів у вигляді податків.

Такий величезний податок Ентоні повинен сплатити, адже їх битва відбувалась на території США (у Маямі), де обкладається федеральний податок на доходи за найвищою ставкою – 37 відсотків, що становить близько 34,5 мільйонів доларів.

Також Джошуа повинен сплатити податок за закордонний бій через те, що має британське громадянство. А це ще мінус 14,1 мільйона доларів із його гонорару.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?

Ентоні тричі за шість неповних раундів відправляв Пола у нокдаун. Після третього рефері вже не дозволив Джейку продовжити бій.

Це була 29-та перемога для Джошуа на профі-рингу (26 – нокаутом) при 4-х поразках (дані BoxRec).

Після бою Ентоні у коментарі Netflix Sports викликав Тайсона Ф'юрі на поєдинок.

Натомість Джейк відправився у лікарню, де йому діагностували перелом щелепи у двох місцях. Йому вже провели операцію, видаливши декілька зубів та вставивши титанові пластини.

Джошуа і Пола відсторонили від боксу?

Видання GiveMeSport повідомило про відсторонення від боксу обох бійців. Атлетична комісія Флориди заборонила Полу проводити бої протягом наступних 30 днів. Щоправда, це відсторонення може пролонгуватись через травми блогера. Все залежатиме від медичних висновків.

Натомість Джошуа не може боксувати наступні 7 днів.