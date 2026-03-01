"Йому дадуть болючий урок": ексчемпіон світу зробив неочікуваний прогноз на бій Усик – Верховен

Найкращий боксер і кікбоксер світу Олександр Усик і Ріко Верховен відповідно 23 травня проведуть бій у Єгипті. Ексчемпіон світу Тонні Белью зробив прогноз на поєдинок.

У соцмережі X Белью спрогнозував, що Верховена чекає доля усіх суперників 39-річного Усика. Британець впевнений, що кікбоксер викладиться на повну, що зробить бій цікавим.

Усик – Верховен: який прогноз на бій зробив Белью?

Однак, як стверджує Белью, інтрига в поєдинку триматиметься кілька хвилин, після чого Усик розгромить суперника. Британець назвав відсутність боксерського IQ головним недоліком Верховена.

Він вийде і викладеться на повну без жодних вагань та не проявить поваги, що зробить бій цікавим приблизно на 6 – 7 хвилин! Коли це мине, йому дадуть болючий урок! Він великий, сміливий і небезпечний, але не має боксерського IQ на цьому рівні! Це не спаринг,

– написав Белью.

Зверніть увагу. За даними BoxRec, Усик і Белью провели бій у 2018 році. Тоді українець брутального нокаутував суперника.

Усик – Верховен: що відомо про поєдинок?