Fight News 24 Новини боксу На Усика чекають проблеми: суперник українця одним відео шокував за два місяці до бою
30 березня, 20:23
На Усика чекають проблеми: суперник українця одним відео шокував за два місяці до бою

Михайло Гема
Основні тези
  • Кікбоксер Ріко Верховен важить 125,9 кілограма перед поєдинком з Олександром Усиком.
  • Верховен перевершує Усика за вагою, оскільки Усик важив 103,1 кілограма перед реваншем з Даніелем Дюбуа.

Олександр Усик 23 травня проведе наступний бій проти відомого кікбоксера Ріко Верховена. За менш ніж два місяці до поєдинку нідерландець приголомшив вболівальників.

36-річний Верховен вирішив у соцмережах показати свою вагу. Наразі кікбоксер важить 125,9 кілограма.

Яка вага Ріко Верховена?

За цим параметром Верховен серйозно переважає Усика. 39-річний українець показав свою максимальну вагу перед реваншем з Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тоді колишній абсолютний чемпіон світу важив 103,1 кілограма.

Яка вага та форма Ріко Верховена: дивіться відео

Що цікаво, наразі Верховен важить майже як Тайсон Ф'юрі перед реваншом з Усиком у грудні 2024 року. Тоді на офіційному зважуванні "Циганський король" показав вагу 127,4 кілограма.

Що відомо про наступний бій Усика?

  • Поєдинок між Усиком та Верховеном офіційно відбудеться 23 травня у Гізі. Український боксер проведе захист титулу WBC, який здобув у бою проти Тайсона Ф'юрі.

  • Після зустрічі з Верховеном чемпіон світу планував провести два бої до завершення кар'єри. Чемпіон світу має намір зустрітися з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а також провести другий реванш з Ф'юрі.

  • Однак планам Усика, ймовірно, завадить Мозес Ітаума, якого можуть призначити обов'язковим претендентом на титул WBO. Відповідно Вордлі або Дюбуа доведеться захищати пояс проти Мозеса.

  • Додамо, що Верховен проведе тільки другий бій за правилами боксу та перший з 2014 року. Якщо кікбоксер переможе, то зможе здобути титул чемпіона світу за рекордні два бої.