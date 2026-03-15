Олимпийский чемпион из Украины дебютирует в профессионалах: станет ли боксер новым Кличко
Олимпийский чемпион Александр Хижняк 21 марта дебютирует на профессиональном ринге. Его соперником будет опытный боец Вилмер Барон.
Эксперт по боксу Антон Горюнов в комментарии "Чемпиону" заявил, что Хижняк не сможет достичь успехов своего промоутера Александра Усика и братьев Кличко. По его словам, успехи боксера будут зависеть от его стиля.
Смотрите также Это не смог сделать Усик и даже Кличко: украинский боксер имеет редкий рекорд
Сможет ли Хижняк повторить путь Усика и Кличко?
Горюнов подчеркнул разницу между олимпийским боксом и профессиональным. В качестве примера он привел опыт украинцев Евгений Хитрова и Дмитрия Митрофанова, которые не смогли адаптироваться под профессиональный бокс.
В то же время он вспомнил и о Денисе Беринчике, который после перехода из любителей стал чемпионом мира по версии WBO в профессионалах.
Если же отвечать односложно: таких же успехов, как Кличко и Усик, Хижняк достичь в профессионалах не сможет,
– сказал эксперт.
Главный редактор vRINGe.com все же считает, что Хижняк как минимум сможет побороться за титул чемпиона мира. Однако для этого, по его мнению, нужен правильный промоушин и выносливость от самого спортсмена.
Что известно о дебюте Хижняка в профессионалах?
- На любительском уровне, по данным BoxRec, "Полтавский танк" выиграл 126 поединков и потерпел всего 17 поражений. В любительском боксе, кроме Олимпийских игр, Хижняк получил "золото" чемпионатов мира и Европы.
- Несмотря на переход в профессионалы, украинец планирует сочетать новый вид деятельности с олимпийским боксом, о чем заявлял изданию "Чемпион" в 2025 году.
- Соперник Хижняка, Вилмер Барон, имеет 22 профессиональных поединка с 8 победами, а также известен выносливостью и используется для построения карьеры молодых бойцов.
- Сергей Лапин, директор команды Усика, заявил, что ожидает уверенный и яркий дебют Хижняка. По его словам, потенциал украинца очень высок даже на старте профессиональной карьеры.
- Добавим, что вечер бокса с участием Хижняка состоится в селе Лесники в Equides Club. Ранее объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Усик анонсировал, что посетит шоу в качестве промоутера.