"Как я мог повестись": Усик признался, что снова попал в аферу
- Александр Усик в шутку отметил, что снова попал на кардиотренировку вместо обещанного отдыха, назвав это "аферой".
- Тренировка длилась 90 минут, а тренера Егора Голуба Усик назвал "смотрящим".
Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку, который состоится уже 23 мая. Чемпион мира из Украины в Гизе возле египетских пирамид сразится против кикбоксера Рико Верховена.
В своих соцсетях Усик в очередной раз поделился деталями тренировок. 39-летний спортсмен пошутил, что снова попал в "аферу", имея в виду кардиотренировки, которые у него приходятся на четверг.
Смотрите также Усик неожиданно обратился к Джошуа на фоне флага Украины
Как "обманули" Усика?
Несколько недель назад боксер жаловался, что его "обманула" собственная команда. Тогда, по словам бойца, ему обещали баню и восстановительный день, но потом привели в зал на кардиотренировку. В четверг, 30 апреля, Александр признался, что ситуация повторилась.
Я снова попал в эту аферу четверга. Меня снова обманули. Я сижу и думаю – зачем это мне?,
– сказал чемпион мира.
Украинец показал тренажеры, где должен бежать, а также посмеялся над своими тренерами, назвав их "аферистами".
"Меня снова обманули, как я мог повестись на это второй раз?", – добавил боксер.
Впоследствии Усик опубликовал новое сообщение, в котором сообщил, что завершил тренировку, которая длилась 90 минут. Он также назвал "смотрящим" своего тренера Егора Голуба.
Как тренируется Усик?
В 2023 году украинский боксер в интервью легендарному футболисту Гари Невиллу рассказал о своих тренировках.
Тогда Усик сказал, что его первая тренировка начинается в пять утра преимущественно кардио. Вторая тренировка, по словам спортсмена, начинается в двенадцать часов дня.
"Если это бассейн, то проплываю не менее двух километров", – рассказывал Александр.
Основная тренировка Усика, как отметил боец, в шесть вечера. Трижды в неделю он проводит спарринги, а также каждую субботу пробегает 10 – 20 километров.
"Воскресенье – это мой день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, изучаю английский язык или записываю какие-то мысли в дневник, пишу стихи", – добавил спортсмен.
Обратите внимание! Усик скрывает детали своих тренировок, о чем рассказал Петер Кадиру. Немецкий боксер, который побывал в лагере украинца, сказал, что не смог узнать много о его тренировках из-за секретности команды чемпиона. Кадиру отметил, что Усик очень много двигается во время спаррингов, не стоит на месте, а также, что украинец веселый и иногда шутит, хотя не говорит на английском.
Что известно о бое Усика против Верховена?
- Усик выбрал Верховена следующим соперником несмотря на то, что нидерландец практически не имеет опыта в боксе. Он провел только один бой в 2014 году, когда победил малоизвестного венгра Яноша Финфера. В то же время Рико много лет посвятил кикбоксингу, в котором стал чемпионом мира в промоушене Glory.
- Бой спортсменов будет так называемым кроссоверным поединком, в котором встречаются бойцы из разных видов единоборств. Эксперты по боксу называют Верховена аутсайдером противостояния, а потенциальная победа кикбоксера может стать сенсацией века.
- Дело в том, что Усика признали лучшим боксером мира независимого от весовой категории. Именно поэтому от украинца ожидают эффектной победы в поединке против спортсмена, который проведет только второй бой по правилам бокса.
- Интриги поединку добавляет тот факт, что на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Этот пояс боксер из Украины получил в 2024 году, когда по решению судей победил Тайсона Фьюри.