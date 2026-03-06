"Это безумие и позор для бокса": экс-чемпион мира назвал Усика проблемой

Александр Усик и Рико Верховен 23 мая проведут бой за титул чемпиона мира WBC. Споры относительно поединка, который критикуют ряд экспертов, до сих пор не утихли.

К критике присоединился бывший чемпион мира Пол Малиньяджи, который высказал резкое мнение. Об этом сообщает Boxing Scene.

Смотрите также Боксер, которому приписывают победу над Усиком, хочет боя с украинцем

Почему Малиньяджи критикует Усика?

Бывший боксер назвал "диким" решение Всемирного боксерского совета (WBC) санкционировать встречу бойцов за титул чемпиона мира.

Нет никакой причины санкционировать это как титульный поединок. Это безумие и позор для бокса,

– заявил Малиньяджи.

45-летний спортсмен подчеркнул, что Усик, как чемпион, также несет ответственность. По его мнению, украинец должен постоянно драться с лучшими боксерами, а не давать шанс на титул Верховену, для которого это будет только второй бой по правилам бокса. Малиньяджи добавил, что нидерландец не заслуживает этого поединка.

Боксер заявил, что претендент на титул WBC Агит Кабаел или победитель боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа более достойны боя с Усиком, чем Верховен.

Это не выставочный бой – Верховен лезет без очереди. Усик всегда был настолько "чистым" и всегда делал так много положительного для бокса – он был образцом. Соглашаясь на это, как чемпион, он становится частью проблемы,

– заявил Малиньяджи.

Усик – Верховен: больше контекста