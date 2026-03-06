"Это безумие и позор для бокса": экс-чемпион мира назвал Усика проблемой
- Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи критикует решение WBC санкционировать бой Усик – Верховен за титул чемпиона мира.
- Малиньяджи считает, что Усик должен драться с более достойными соперниками, такими как Агит Кабаел, а не с Верховеном, для которого это лишь второй бой по правилам бокса.
Александр Усик и Рико Верховен 23 мая проведут бой за титул чемпиона мира WBC. Споры относительно поединка, который критикуют ряд экспертов, до сих пор не утихли.
К критике присоединился бывший чемпион мира Пол Малиньяджи, который высказал резкое мнение. Об этом сообщает Boxing Scene.
Почему Малиньяджи критикует Усика?
Бывший боксер назвал "диким" решение Всемирного боксерского совета (WBC) санкционировать встречу бойцов за титул чемпиона мира.
Нет никакой причины санкционировать это как титульный поединок. Это безумие и позор для бокса,
– заявил Малиньяджи.
45-летний спортсмен подчеркнул, что Усик, как чемпион, также несет ответственность. По его мнению, украинец должен постоянно драться с лучшими боксерами, а не давать шанс на титул Верховену, для которого это будет только второй бой по правилам бокса. Малиньяджи добавил, что нидерландец не заслуживает этого поединка.
Боксер заявил, что претендент на титул WBC Агит Кабаел или победитель боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа более достойны боя с Усиком, чем Верховен.
Это не выставочный бой – Верховен лезет без очереди. Усик всегда был настолько "чистым" и всегда делал так много положительного для бокса – он был образцом. Соглашаясь на это, как чемпион, он становится частью проблемы,
– заявил Малиньяджи.
Усик – Верховен: больше контекста
О так называемом бое-кроссовер между Усиком и кикбоксером Верховеном официально объявили 27 февраля. Спортсмены встретятся 23 мая в египетской Гизе, сообщает The Ring.
Сначала Всемирный боксерский совет планировал изготовить для поединка церемониальный пояс для поединка. Но впоследствии в организации приняли решение, что на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который с 2024 года принадлежит Усику.
WBC одобрила добровольную защиту звания чемпиона мира для 39-летнего украинца. В случае победы Усика ждет обязательный поединок против непобедимого Кабаэла.
Ряд боксеров и экспертов критикуют предстоящий поединок за то, что Верховен получил шанс получить титул уже во втором поединке в боксе, когда многие спортсмены долго ждут такой возможности.
Например, бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи в интервью talkSPORT Boxing назвал бессмысленным решение WBC санкционировать бой за титул чемпиона мира.
В защиту поединка стал главный редактор популярного ресурса The Ring Майк Коппинджер. По его мнению, чемпион мира из Украины заслужил выбирать то, как заканчивать карьеру.