Я готов к войне, – ветеран Чисора отреагировал на возможный бой с Дюбуа

Ветеран бокса Дерек Чисора отреагировал на возможную британскую битву против Даниэля Дюбуа. IBF может санкционировать их бой.

Такое решение боксерской организации может обязать Даниэля Дюбуа провести обязательную защиту пояса против Дерека Чисоры. Уже даже известен дедлайн такой защиты титула – до 21 июня.

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Реакция Чисоры

Вероятно, что данное решение официально объявят 22 апреля. Однако в IBF не планируют препятствовать реваншу Дюбуа против Александра Усика. Бой за "абсолют" в хевивейте является номером один для всех боксерских организаций.

Чисора уже отреагировал на подобное решение IBF. Дерек заверил, что готов к поединку против чемпиона мира, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Чисоры в соцсети "Х".

Я готов к войне. Устроим блокбастер на стадионе Тоттенхэма для моего 50-го боя,

– написал Дерек.

Не исключено, что следующий бой Чисоры станет не только юбилейным, но и последним в его карьере. За спиной Дерека уже 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений в 49-ти боях.

Напомним, что в последнем бою 41-летний Чисора сенсационно побил шведа Отто Валлина. После победной встречи Дерек устроил настоящий перформанс на ринге в Манчестере с выбором своего следующего соперника. Местная публика проголосовала за Усика. Также в своих соцсетях ветеран бокса заявил, что хочет провести юбилейный поединок против непобедимого украинца.