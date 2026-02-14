"Было слышно по голосу": тренер рассказал, в каком состоянии Джошуа после смертельной аварии
- Энтони Джошуа попал в смертельную аварию в Нигерии, потеряв двух тренеров, но по словам Егора Голуба, его состояние хорошее.
- Джошуа выразил готовность продолжить свою миссию и интересуется ситуацией в Украине, планируя посетить страну.
В конце 2025 года Энтони Джошуа попал в смертельную аварию в Нигерии. В ДТП экс-чемпион мира потерял двух своих тренеров.
Украинский тренер Егор Голуб, который готовил британца к предыдущему бою с Джейком Полом, рассказал о состоянии Джошуа после смертельного ДТП. Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН".
В каком состоянии Джошуа после смертельной аварии?
Голуб общался с боксером и поддержал его. По его словам, по голосу Джошуа было слышно, что все хорошо.
Также украинец привел спортсмену пример собственного горя, из-за которого потерял двух друзей. На это британец сказал, что его миссия будет продолжена.
Я с ним общался, привел свой пример – что двух близких друзей потерял, – и сказал ему: "У Бога еще есть на тебя планы. Если бы твоя миссия была незаконченной, ты не пересел бы на заднее сиденье с переднего". Он ответил: "Я все понимаю. Ребята отдыхают в лучшем месте. Миссия будет продолжена,
– сказал Голуб.
К слову, тренер сказал, что Джошуа интересуется войной в Украине и планирует посетить страну несмотря на российскую агрессию.
Что известно о смертельной аварии с Джошуа?
Смертельная авария с Джошуа произошла после того, как он 20 декабря нокаутировал Джейка Пола. Боксер отправился в Нигерию, где и произошла авария.
Lexus, в котором был экс-чемпион мира, превысил скорость и врезался в грузовик. В результате аварии погибли двое тренеров боксера – Латиф Айоделе и Син Гами.
Голуб рассказал, что Сина занимался делами Джошуа по бизнесу, а также сопровождал боксера и делал ему массаж. После трагедии британца поддержал Усик.
Джошуа же спасло то, что он пересел на заднее сиденье и получил незначительные травмы.
Что с Джошуа после аварии?
После автокатастрофы появилась информация, что Джошуа решил завершить профессиональную карьеру.
Промоутер боксера Эдди Хирн заявил, что пока нет гарантии, что Энтони останется в спорте. Он также отметил, что до аварии "Эй-Джей" планировал поединок с Тайсоном Фьюри.
Добавим, что 36-летний Джошуа провел на профессиональном ринге 33 поединка, в которых одержал 29 побед. По данным BoxRec, в его пассиве два поражения Александру Усику, а также по одному Энди Руизу и Даниэлю Дюбуа.