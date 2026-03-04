Это не Кличко: Фьюри назвал боксера, который побьет Усика

Британец Тайсон Фьюри сравнил легенду бокса Майка Тайсона и трехкратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика. "Цыганский король" поделился мнением, кто бы победил в гипотетическом поединке.

Бывший чемпион мира не сразу смог дать однозначный ответ на вопрос. Об этом сообщает Boxingnewsonline.

Кто лучше – Усик или Тайсон?

После непродолжительных рассуждений 37-летний "Цыганский король" все же отдал предпочтение "Железному Майку", который 25 апреля проведет выставочный бой против Флойда Мейвезера.

Это трудный выбор, если говорить об их пике. Но я поставлю на своего парня – Майка,

– сказал Фьюри.

Карьеры Тайсона и Усика имеют много общего, в частности оба боксера были абсолютными чемпионами мира в супертяжелом весе, то есть объединяли все титулы.

Усик дважды получал этот статус в 2024 и 2025 годах, а также был "абсолютом" в первом тяжелом весе. Тайсон, как говорится на сайте BoxRec, был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе с 1987 по 1990 год.

Это интересно! Все же Усик несколько превзошел Тайсона, ведь "Железный Майк" одновременно удерживал три самых престижных титула (WBC, WBA, IBF). Тогда как 39-летний украинец владел четырьмя титулами – WBC, WBA, IBF, а также WBO, который получил признание только в 21 веке.

Добавим, что Леннокс Льюис, еще один легендарный боксер, ранее высказался о гипотетическом бое с Усиком. Звездный британец, который в 2003 году победил Виталия Кличко, уверен, что смог бы побить украинца, который доминирует в тяжелом весе.

Что дальше для Усика?

Следующий поединок непобедимого Усика, чей рекорд на профессиональном ринге составляет 24-0, состоится 23 мая в египетской Гизе. Соперником украинца неожиданно стал лучший кикбоксер мира Рико Верховен.

На кону поединка, который состоится по правилам бокса, будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC. Этот пояс Усик получил в 2024 году, когда в первом поединке победил Тайсона Фьюри.

По мнению экспертов, Усик абсолютный фаворит противостояния с Верховеном, для которого это будет только второй бой по правилам бокса и первый с 2014 года.

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко в комментарии Sport-express.ua выразил уверенность в победе украинца.

Не думаю, что бой закончится в первом или втором раунде, пять – восемь раундов мы увидим. У Верховена почти нет боксерского опыта, поэтому не думаю, что он сможет держать высокий темп Усика всю дистанцию. Ставлю на досрочную победу Усика,

– сказал он.

Впрочем, нидерландский боец будет иметь особую мотивацию. Дело в том, что Рико может стать чемпионом мира уже во втором поединке на профи-ринге, что не удавалось никому.