Тренер Верховена и дядя Тайсона Фьюри рассыпался в комплиментах Усику

До боя Александра Усика против Рико Верховена остается менее двух недель. Перед поединком нидерландца с украинцем тренер Рико Верховена Питер Фьюри выдал порцию комплиментов Александру Усику.

Своими мыслями тренер нидерландского спортсмена и дядя Тайсона Фьюри Питер Фьюри поделился в интервью ютуб-каналу iFL TV. Интересно, это искренние слова британского специалиста или психологическая игра перед боем.

Что рассказал Питер Фьюри об Александре Усике?

Тренер Рико Верховена и родной дядя Тайсона Фьюри, у которого Александр Усик выиграл оба поединка, Питер Фьюри рассказал, что следил за украинским спортсменом еще когда тот выступал в любителях. Он отметил, что видел первые, а впоследствии чуть ли не все поединки Александра Усика.

Если посмотреть на все, что я говорил о нем на протяжении лет - я всегда предсказывал, куда он дойдет. Я говорил: этот парень опасен. Говорил, что он станет чемпионом мира - и он это сделал, став абсолютом в тяжелом весе,

– заметил британский тренер.

Он продолжил, что его мнение не изменилось и после того, как Усик перешел в супертяжелый вес. Он всегда считал украинца особенным.

Как Питер Фьюри настраивает своего подопечного Рико Верховена на бой с Александром Усиком?

По словам тренера Рико Верховена, он доволен возможностью готовить спортсмена на противостояние с украинцем. Фьюри отметил, что его подопечный нидерландец выйдет в ринг и достойно покажет себя против украинского чемпиона.

На большее в таких противостояниях рассчитывать не приходится. Победа над Усиком будет настоящим чудом для Рико Верховена. Это между строк можно прочитать в словах тренера нидерландского кикбоксера Питера Фьюри.

"Он лучший в супертяжелом дивизионе. Поэтому посмотрим, что будет", – подчеркнул коуч.

Он добавил, что ко всем достоинствам украинца следует добавить и отличную работу ног. Усик – просто фантастический боксер. Необыкновенный.

Кто еще как отзывался об Александре Усике, как о боксере: коротко

Бывший менеджер Кличко Берндт Берндт Бенте поставил Александра Усика в топ-10 лучших боксеров в истории. Кроме того, он советует украинцу завершить карьеру на вершине.

Экс-промоутер Александра Усика Александр Красюк считает украинца лучшим Красюк считает украинца лучшим боксером в истории, несмотря на то, что они больше не работают вместе. Он заявил, что пусть его мысли звучат предвзято, но он считает именно так.

Промоутер Барри Гирн Хирн назвал Александра Усика самым выдающимся боксером. Для него он лучше таких звезд, как Майк Тайсон и Энтони Джошуа.