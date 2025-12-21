Усик обратился к Фьюри по случаю годовщины их поединка. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм украинского боксера.

Что Усик сказал Фьюри?

Украинский боксер напомнил "Цыганскому королю" о годовщине их поединка. Он в своем инстаграме опубликовал видео моментов из противостояния, оставив забавную подпись под заметкой.

Мой дорогой друг "Жадное пузо", уже прошел год с нашей встречи на ринге. Это было незабываемо,

– написал Усик.

Усик напомнил Фьюри о годовщине боя: смотрите видео

Напомним, что в первый раз Усик и Фьюри подрались в мае 2024 года. В том поединке украинский чемпион победил британского боксера раздельным решением судей.

После второго поединка "Цыганский король" завершил карьеру. Однако Энтони Джошуа после победы над Джейком Полом бросил вызов британцу.

Как Джошуа бросил вызов Фьюри?

Как сообщает Netflix Sports, Джошуа заявил, что с нетерпением хочет войти в 2026 год. Он также отметил о том, если намерения Фьюри довольно серьезные то пусть выходит и бьется.

Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – сказал Энтони.

Что известно о возвращении Фьюри?