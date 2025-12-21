Усик звернувся до Ф'юрі за нагоди річниці їхнього поєдинку. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм українського боксера.

Читайте також З'явилось відео, як Усик навчив Джошуа удару, яким той нокаутував Пола

Що Усик сказав Ф'юрі?

Український боксер нагадав "Циганському королю" про річницю їх поєдинку. Він у своєму інстаграмі опублікував відео моментів із протистояння, залишивши кумедний підпис під дописом.

Мій дорогий друже "Жадібне пузо", вже минув рік з нашої зустрічі на рингу. Це було незабутньо,

– написав Усик.

Усик нагадав Ф'юрі про річницю бою: дивіться відео

Нагадаємо, що у вперше Усик та Ф'юрі побилися у травні 2024 року. У тому поєдинку український чемпіон переміг британського боксера роздільним рішенням суддів.

Після другого поєдинку "Циганський король" завершив кар'єру. Однак Ентоні Джошуа після перемоги над Джейком Полом кинув виклик британцю.

Як Джошуа кинув виклик Ф'юрі?

Як повідомляє Netflix Sports, Джошуа заявив, що з нетерпінням хоче увійти у 2026 рік. Він також наголосив про те, якщо наміри Ф'юрі доволі серйозні то хай виходить і б'ється.

Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – сказав Ентоні.

Що відомо про повернення Ф'юрі?