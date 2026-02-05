Усик внезапно обратился к Роналду: что произошло
- Александр Усик поздравил Криштиану Роналду с днем рождения в своем инстаграме.
- Усик опубликовал совместное фото с Роналду, сделанное на тренировочной базе Аль-Насра в 2025 году.
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик обратился к футболисту Криштиану Роналду. Украинский боксер сделал сообщение об игроке в его день рождения.
В своем инстаграме Усик поздравил Роналду с днем рождения. Как известно, 5 февраля португальскому нападающему исполнился 41 год.
Смотрите также Бой Усика в Киеве на НСК "Олимпийский": что говорит эксперт
Что Усик сказал Роналду?
В сторис 39-летнего боксера появилось совместное фото с Роналду, которое Усик сделал на тренировочной базе Аль-Насра в 2025 году.
"С днем рождения, бро", – подписал публикацию Усик.
Усик и Роналду / Фото из инстаграма боксера
Что известно об Усике и Роналду?
Спортсмены имеют теплые отношения и виделись на ряде событий. В интервью пресс-службе Полесья Усик признался, что поддерживает дружеские отношения с Роналду и даже имеет его номер телефона.
Звездные спортсмены время от времени созваниваются и поздравляют друг друга с праздничными датами.
Впервые Усик и Роналду увиделись в Саудовской Аравии, где вместе наблюдали за боем Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Боксер рассказал, что что у него есть уникальная перчатка с автографами Криштиану Роналду, Роналдо, Луиша Фигу, Роберто Карлоса и Эминема.
Когда следующий бой Усика?
В 2025 году Усик провел один бой, когда в июле одолел Даниэля Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира. Впоследствии боксер бросил вызов Деонтею Уайлдеру.
Однако американский спортсмен, который был чемпионом по линии WBC, в апреле официально встретится с британцем Дереком Чисорой. Несмотря на это, бойцы не теряют надежду оказаться на одном ринге.
Недавно украинский боксер в США впервые встретился с американцем. Находясь в Нью-Йорке, он сказал что что хочет провести бой в США. В то же время Деонтей подчеркнул, что поединок с Усиком состоится в 2026 году.
По данным в СМИ, следующим соперником Александра якобы может стать еще Энди Руис. Однако официального соперника и даты боя украинца пока нет.