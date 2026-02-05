Усик внезапно обратился к Роналду: что произошло

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик обратился к футболисту Криштиану Роналду. Украинский боксер сделал сообщение об игроке в его день рождения.

В своем инстаграме Усик поздравил Роналду с днем рождения. Как известно, 5 февраля португальскому нападающему исполнился 41 год.

Что Усик сказал Роналду?

В сторис 39-летнего боксера появилось совместное фото с Роналду, которое Усик сделал на тренировочной базе Аль-Насра в 2025 году.

"С днем рождения, бро", – подписал публикацию Усик.



Усик и Роналду / Фото из инстаграма боксера

Что известно об Усике и Роналду?

Спортсмены имеют теплые отношения и виделись на ряде событий. В интервью пресс-службе Полесья Усик признался, что поддерживает дружеские отношения с Роналду и даже имеет его номер телефона.

Звездные спортсмены время от времени созваниваются и поздравляют друг друга с праздничными датами.

Впервые Усик и Роналду увиделись в Саудовской Аравии, где вместе наблюдали за боем Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Боксер рассказал, что что у него есть уникальная перчатка с автографами Криштиану Роналду, Роналдо, Луиша Фигу, Роберто Карлоса и Эминема.

Когда следующий бой Усика?