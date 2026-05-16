"Он уже всего достиг": британский боксер высказал непопулярное мнение о бое Усика с Верховеном

Александр Усик проведет бой против Рико Верховена 23 мая в египетской Гизе на фоне величественных пирамид. Этот поединок до сих пор вызывает неоднозначные дискуссии среди боксерского сообщества.

Все дело в том, что украинец проведет бой против кикбоксера, и это возмутило многих спортсменов, тренеров и экспертов по боксу. Впрочем британский боксер второго среднего веса Хамза Шираз в интервью для ютуб-канала Playbook Boxing наоборот поддержал Усика в его стремлении встретиться с представителем другого вида спорта.

Что Шираз сказал о бое Усика против Верховена?

Шираз отметил, что украинец достиг в боксе такого уровня, что имеет право делать все, что пожелает в этом виде спорта. Ему здесь больше нечего доказывать. Он дважды победил Энтони Джошуа, он дважды победил Даниэля Дюбуа, он дважды победил Тайсона Фьюри.

Ему удалось стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а перед тем в тяжелом весе. Он достиг абсолютно всего. Все бойцы мечтают и работают ради того, чтобы оказаться в его положении. Поэтому, Усик имеет полное право делать то, что ему заблагорассудится,

– отметил британец.

Он продолжил, что у него нет ни одного аргумента против возможности проведения боя между украинцем и нидерландцем. Усик может воспринимать этот поединок, как источник вдохновения и мотивации, чего ему сейчас не даст ни один другой боксер в мире. Все хотят стать таким, как он, и делать все, что ему хочется.

Кто критикует поединок между Усиком и Верховеном?

Другой британский боксер Карл Фроч наоборот очень недоволен тем, что такой поединок будет иметь место в мировой истории бокса. В интервью ютуб-канала Froch On Fighting он отметил, что проведение этого боя является несправедливым.

"Больше всего в этой ситуации не в восторге Кабаел. Он не липовый претендент на титул. Он ждет своего шанса уже целую вечность. А теперь он обязан ждать еще немного дольше, потому что Усик решил драться с кикбоксером, это очень нехорошо для спорта", – подчеркнул британец.

По его словам, Усик проводит поединок против кикбоксера, о котором в мире бокса вообще никто ничего никогда не слышал. Он вообще не понимает, как кикбоксеры могут переходить в бокс. Однако Усик хотел легкого соперника, и он получил легкого соперника.

Не в восторге от этого события бывший чемпион мира Лоуренс Околи. В комментарии для ютуб-канала talkSPORT Boxing он высказал мнение, что ему этот бой очень напоминает противостояние Тайсона Фьюри со звездой ММА Френисосом Нганну.

Это самое нелепое, что может быть. Мне не хотелось бы указывать, что делать Усику, но я боюсь, что после этого боя он снова возьмет длительную паузу и не будет защищать пояс. Очень не хочется, чтобы следующий бой Усика состоялся аж через год,

– сказал Околи.

Стоит добавить, что Рико Верховен имеет величественную карьеру в кикбоксинге. Впрочем, в боксе он провел всего один бой против малоизвестного оппонента. Нидерландца нет вообще в рейтинге WBC, поэтому он вообще не должен был бы драться за пояс этой организации.

