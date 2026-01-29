Бывший чемпион мира вызвал Усика на бой: что ждет украинца в 2026 году
- Энди Руис-младший бросил вызов Александру Усику на бой в 2026 году, на фоне слухов о возможном сотрудничестве с Zuffa Boxing.
- Руис стал известным после победы над Энтони Джошуа в 2019 году, но не выходил на ринг с августа 2024 года.
Александр Усик после победы против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года до сих пор не получил следующего соперника. С украинцем связывали таких боксеров, как Мозес Итаума, Агит Кабаел и даже Деонтей Уайлдер.
Теперь же на радаре потенциальных соперников непобедимого украинца замаячило имя Энди Руиса-младшего. Американский боксер мексиканского происхождения бросил вызов Усику, сообщает FTTV Boxing.
Будет ли Руис следующим соперником Усика?
36-летний "Разрушители", как называют Руиса в боксерском сообществе, предложил украинцу бой в 2026 году. Заявление американца появилось на фоне слухов, что Усик может заключить соглашение с промоушином Дэйны Уайта Zuffa Boxing.
Более того, журналист и инсайдер Дэн Рафаэль считает, что сотрудничество обоих боксеров с Zuffa Boxing делает их бой реальным.
"Давай сделаем это", – заявил Руис, комментируя возможный бой с Усиком.
Почему Усик может встретиться с Руисом?
Не так давно украинец выразил желание провести бой с Деонтеем Уайлдером, американцем, который был чемпионом мира по версии WBC и длительное время доминировал в тяжелом весе после эры Кличко. Как говорится на сайте BoxRec, на профи-ринге он одержал 44 победы.
Ожидалось, что Усик и Уайлдер померяются силами уже в следующем бою, однако последний решил встретиться с Дереком Чисорой. Британец знаком украинским болельщикам, ведь в свое время разделял ринг с Виталием Кличко, а также Усиком.
Именно из-за того, что Уайлдер выбрал бой с Чисорой, в СМИ появились слухи, что Усик проведет бой против Руиса.
Чем известен Руис?
Звезда Энди Руиса сенсационно засияла в 2019 году, когда он нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF. Самое интересное то, что этот бой вообще не должен был состояться, поскольку соперником Джошуа был Джарелл Миллер.
Но перед поединком Миллера поймали на допинге и Руис согласился его заменить. Дебют Джошуа в США не сложился: Руис одержал победу техническим нокаутом, а сам бой признали самым большим апсетом в тяжелом весе со времени боя Леннокс Льюис – Хасим Рахман в 2001 году.
Но еще в 2019 году боксеры провели реванш и Джошуа вернул себе титулы. Зато Энди провел еще три боя, в которых одержал 2 победы. Руис не выходил на ринг с августа 2024 года.