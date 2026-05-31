"У Усика есть неделя": Кабаел раскрыл новые детали предстоящего боя

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел сомневается, что чемпион мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик согласится на поединок против него. Кабаел – официальный претендент на титул WBC, который удерживает украинец.

Немецкий боксер убежден, что Усик скорее освободит чемпионский пояс, чем подерется с ним. Об этом сообщает TalkSport.

Кабаел рассказал, что его промоутер Фрэнк Уоррен ведет переговоры с командой 39-летнего украинца. По словам Агита, у Александра есть неделя, чтобы прояснить ситуацию с потенциальным поединком.

Честно говоря, думаю, Александр Усик освободит титул. Думаю, Фрэнк сейчас ведет переговоры с командой Усика, и мы подождем одну неделю. Думаю, у нас есть неделя, чтобы увидеть, скажет ли он что-то по этому поводу. После этого посмотрим, что произойдет. Но мое мнение таково: Усик не захочет проводить бой со мной. Я же хочу драться с ним,

– сказал Кабаел.

