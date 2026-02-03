Валйдер сделал новое заявление о том, состоится ли бой с Усиком
- Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что бой с Александром Усиком состоится и хочет встретиться с ним на ринге.
- Несмотря на желание подраться с Усиком, Уайлдер сначала проведет бой с Дереком Чисорой в апреле, а с Усиком, возможно, до конца 2026 года.
Американский боксер Деонтей Уайдер, с которым хочет встретиться Александр Усик, пролил свет на то, состоится ли этот бой. Бывший чемпион мира по версии WBC объяснил, желает ли выйти на ринг с украинцем после того, как договорился о бое с Дереком Чисорой.
В интервью BoxingScene 40-летний Уайлдер выразил уверенность, что бой с Усиком состоится. Американский боксер заверил, что хочет встретиться с трехкратным абсолютным чемпионом мира.
Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?
"Бронзовый бомбардировщик", как называют боксера из США, сказал, что он является последней частью пазла Усика. Дело в том, что Деонтей Уайлдер вместе с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа доминировал в тяжелом весе после эры братьев Кличко и перед Усиком.
"Я думаю, что бой с Усиком состоится. Он уже четко дал понять, что я являюсь последней частью пазла. И я с ним согласен. Дело не в том, что он должен драться со мной, чтобы оставить после себя наследие, достичь выдающихся успехов в этом деле, потому что он уже имеет все это без меня. Я понимаю, что он имеет в виду, говоря о нашей эпохе, о возможности драться со всеми в нашей эпохе и соревноваться с ними, потому что я хочу сделать то же самое. Это прекрасно – иметь возможность показать все лучшее, что было в эпохе, которая наступила, а потом уйти", – сказал Уайлдер.
Отметим, что президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация удовлетворила просьбу Усика о добровольной защите. В WBC ожидали, что украинец встретится с Уайлдером.
Что известно о бое Усик – Уайлдер?
- В конце 2025 года 39-летний Усик заявил, что хочет в следующем поединке встретиться с Уайлдером, после чего якобы начались переговоры. Однако Деонтей в апреле официально встретится с британцем Дереком Чисорой, который в свое время проиграл Виталию Кличко и Усику.
- Во время общения с Fight Hub TV американец заявил, что бой против Усика может состояться до конца 2026 года. Объясняя, почему в следующем бою он встретится не с украинцем, Деонтей пожаловался на длительные переговоры.
- Отметим, что украинский боксер в США впервые встретился с Уайлдером. Находясь в Нью-Йорке, он добавил, что хочет провести бой в США.
- После того, как Уайлдер решил драться с Чисорой, следующим соперником Александра якобы может стать еще один бывший чемпион мира в супертяжелом весе – Энди Руис.