"Увижу на голове корону – тем Иваном ее снесу": как Усик "уберег" Голуба от звездной болезни
- Егор Голуб вспоминает, как Александр Усик обещал "снести корону" с его головы, чтобы уберечь от звездной болезни.
- Голуб не чувствует звездной болезни, несмотря на статус тренера Энтони Джошуа, и подчеркивает, что это большая ответственность для украинского бокса.
Украинский тренер Егор Голуб, который работал с Энтони Джошуа, рассказал, нет ли у него звездной болезни. В этом контексте он вспомнил забавный разговор с Александром Усиком.
Егор Голуб в интервью ютуб-каналу Тайк Майсон рассказал, почему он не чувствует звездной болезни. Он вспомнил, какой "рецепт" от нее ему выписал Александр Усик.
Интересно Дюбуа снова идет за Усиком и его титулом: сможет ли британец стать чемпионом мира
Что Усик сказал Голубу?
Голуб отметил, что у него есть настоящие друзья, которые помогают ему "вывозить" статус звездного тренера звездного боксера Энтони Джошуа. В частности, он заметил, что ему сказал Александр Усик.
Он сказал: "Если когда-нибудь увижу корону на голове – этим Иваном я ее тебе снесу",
– вспомнил Голуб.
Он добавил, что этот разговор с украинским чемпионом у него состоялся еще до того, как он начал работу с Джошуа. Он предположил, что вероятнее всего Усик ему это сказал после победы другого подопечного Голуба, Дениса Беринчика над Наваррете. Этот состоялся еще в 2024 году. Украинец победил в 12-раундовом противостоянии. Правда тогда по данным CompuBox украинец нанес на 1 удар меньше.
Как Голуб морально справился со "звездным" давлением?
По словам тренера, он просто относился к тому, что имеет статус тренера Энтони Джошуа. Он сказал, что не ходил и на каждом углу не говорил: "Эй, ты знаешь, кого я тренирую?". Хотя в целом для коуча стало неожиданностью, что Джошуа пригласил его в свою команду.
"То, что украинский тренер – для украинского бокса, думаю, это хорошо. Но это большая ответственность все же", – подчеркнул Голуб.
Он соглашается, что имеет крутой статус. Однако "звездочку" не схватил. Хотя морально воспринять, что все так получилось, было довольно тяжело.
Последние новости об Усике: кратко
- Усик может провести бой с Верховеном. Тот ради этого даже отказался от контракта с UFC.
- Тайсон Фьюри вернулся на ринг и и хочет провести третий бой с Усиком. Битва с украинцем – главная цель британца.
- Усик должен провести обязательный бой против Кабаэла. В противном случае он просто потеряет титул WBC.