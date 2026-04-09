Стало известно, когда состоится первая совместная пресс-конференция Усика и Верховена
Бой за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе состоится 23 мая в Египте. В поединке сойдутся украинский боксер Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен.
Накануне боя состоится первая совместная пресс-конференция с участием Усика и Верховена. Об этом сообщает luckypunchnet.
Смотрите также Перед боем с Верховеном: Джошуа сообщил, как проходят его совместные тренировки с Усиком
Когда состоится пресс-конференция Усика и Верховена?
Официальное медиа-мероприятие пройдет во вторник, 14 апреля, в Лондоне.
Встреча с журналистами начнется в 19:00 по киевскому времени.
Что известно о бое Усика против Верховена?
- Бой чемпиона мира в супертяжелом весе против Верховена состоится 23 мая 2026 года. Местом поединка станет уникальная открытая площадка возле пирамид Гизы в Египте.
Событие получило название Glory in Giza и будет доступно для просмотра по всему миру.
На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBC, который сейчас принадлежит Усику. Ранее он восстановил абсолютный статус, нокаутировав Даниэля Дюбуа в 2025 году.
Как пишет boxinginsider, для Верховена этот поединок фактически станет дебютом в профессиональном боксерском ринге высокого уровня – до этого он имел лишь один поединок в 2014 году. Сам боксер заявляет, что стремится "шокировать мир" и настроен на сенсационный результат.