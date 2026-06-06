Команду Усика покинули тренер, менеджер и промоутер: что о них известно

После боя Александра Усика против Рико Верховена бывший промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что команду боксера покинули тренер и менеджер. Правда точных причин этого он не назвал.

Ранее тренером Александра Усика был Юрий Ткаченко, а менеджером Эгис Климас, сообщает 24 Канал. Впрочем во время боя с Верховеном в углу Усика находились тренер Егор Голуб и известный секундант Рас Анбер.

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Что известно об экс-промоутере Усика Красюке?

Александр Красюк – это украинский спортивный функционер, менеджер и промоутер профессионального бокса, который является генеральным директором компании K2 Promotions Ukraine – украинского подразделения промоутерской структуры братьев Кличко.

Впрочем, наиболее известен он своим сотрудничеством с Усиком. Он сопровождал боксера от начала профессиональной карьеры до получения титула абсолютного чемпиона. Их пути разошлись летом 2025 года перед боем Усика против Дюбуа.

Свое решение уйти от Усика Красюк официально не объяснил. Однако намекнул, что в команде боксера изменилась атмосфера. Александр начал окружать себя людьми, которые только во всем соглашаются с украинцем.

Чем занимался экс-менеджер Усика Климас?

Эгис Климас считается одним из лучших менеджеров бокса в мире. Он предприниматель литовского происхождения, который живет в США. Он представлял интересы и Александра Усика, и Василия Ломаченко, и Александра Гвоздика.

В 2017 году он был признан лучшим менеджером года. Он сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank. Контракт с Эгисом Климасом Александр Усик подписал в 2016 году. Менеджер называл Усика замечательным боксером и прекрасным человеком.

Сколько лет Юрий Ткаченко работал с Усиком?

Юрий Ткаченко – заслуженный тренер Украины. Он воспитал таких боксеров, как Денис Беринчик, Евгений Барабанов и Егор Голуб. В ноябре 2018 года Юрий Ткаченко начал сотрудничество с Александром Усиком, как его личный тренер.

Все свои крупнейшие победы украинский боксер получил именно под руководством Ткаченко. В частности, и титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке против Тайсона Фьюри. Официальный комментариев относительно своего ухода из команды Усика не давали ни Ткаченко, ни Климас.

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