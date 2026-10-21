Він переконаний, що після впевненої дострокової перемоги над Фабіо Вордлі у другому раунді, британець утвердився як головний у суперважкому дивізіону. Про це фахівець розповів на ютуб-каналі iFL TV.

Ексменеджер Дюбуа: "Даніель – номер два у світі"

Проте єдиним, кому він наразі поступається, залишається колишній абсолютний чемпіон Усик.

Подивіться, кому Даніель програвав за свою кар'єру – Усику та Джойсу. Джойсу він поступився, ще коли був зовсім молодим, а найкращому надважковаговику цього покоління Усику програв двічі. Як на мене, Даніель зараз є найкращим у світі, якщо не брати до уваги Усика,

– заявив Джонс.

На думку експерта, 39-річний український боксер уже перебуває на фінішній прямій своєї кар'єри і проведе максимум один поєдинок. Саме тому Дюбуа вважають головним претендентом на титул у хевівейті.

Чи під силу Дюбуа здолати Тайсона Ф'юрі

Відповідаючи на запитання про гіпотетичний бій проти "Циганського короля", Джонс висловив упевненість у силах свого ексклієнта. За його словами, бокс – це спорт для молодих, і час Ф'юрі та Усика поступово минає, про що свідчать навіть важкі поєдинки українця проти бійців з інших дисциплін (наприклад, кікбоксера Ріко Верховена).

Чи зможе Даніель перемогти Тайсона Ф'юрі? Так, гадаю, що зможе. Зараз – так. Раніше ні, Тайсон переміг би. Вони з Усиком – два найвидатніші бійці цього покоління. Але на даний момент Даніель для мене – номер два,

– підсумував менеджер.

Історія протистояння з Усиком та майбутні поєдинки

Нагадаємо, Усик та Дюбуа двічі зустрічалися у ринзі, і обидва рази українець перемагав достроково. У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у 9-му раунді. 19 липня 2025 року, Усик провів реванш із британцем, нокаутувавши його вже у 5-му раунді.

Попри дві поразки "Динаміта", промоутер Френк Воррен уже заявив про готовність організувати масштабну трилогію Усик – Дюбуа. Водночас британцю вже кинув виклик Філіп Хргович, тоді як в Усика попередньо заплановані два поєдинки на 2027 рік.